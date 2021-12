Percée OVNI: Biden va mettre en place une équipe pour examiner une technologie inexpliquée | Sciences | Des nouvelles

Parmi une litanie d’exigences révolutionnaires, le Congrès est sur le point de mandater la mise en place d’équipes de réponse rapide aux ovnis, d’initier une étude scientifique d’objets qui « dépassent l’état de l’art connu en science ou technologie » et nécessitent des enquêtes sur les effets liés à la santé associés à Rencontres OVNI. Peut-être plus important encore, après sept décennies de secret, de déni et d’obscurcissement induits par la guerre froide, la loi de 2022 sur l’autorisation de la défense nationale imposera une transparence gouvernementale sans précédent sur les ovnis.

Le gouvernement américain a déclaré qu’il n’avait aucune explication pour des dizaines d’objets volants non identifiés vus par des pilotes militaires.

Un rapport du Pentagone publié en juin indique que sur 144 rapports faits sur le phénomène depuis 2004, tous sauf un restent inexpliqués.

Cela n’exclut pas la possibilité que les objets soient extraterrestres.

Le Congrès a exigé le rapport après que l’armée américaine ait signalé de nombreux cas d’objets observés se déplaçant de manière erratique dans le ciel.

Le Pentagone a ensuite créé la Task Force sur les phénomènes aériens non identifiés en août dernier pour examiner les rapports.

Le travail du groupe consistait à « détecter, analyser et cataloguer » ces événements, ainsi qu’à « avoir un aperçu » de la « nature et des origines » des ovnis, a déclaré le Pentagone.

Un soutien bipartite solide aux dispositions expansives du projet de loi équivaut à une sévère réprimande d’années d’incompétence et d’inaction officielles sur les ovnis.

De plus, l’affirmation de soi du Congrès ravive la doctrine du « un pour cent », selon laquelle s’il y a même une faible chance qu’une menace particulière soit réelle, le gouvernement doit agir comme s’il s’agissait d’une certitude.

LIRE LA SUITE:

La passion cachée du prince Philip pour les ovnis révélée dans un nouveau livre

Formulée par l’administration George W. Bush après les attentats du 11 septembre, la doctrine du « 1 % » a d’abord abouti à une catastrophe.

La guerre en Irak de 2003, fondée sur l’idée fallacieuse que le dictateur laïc irakien pourrait collaborer avec des djihadistes pour attaquer les États-Unis, a fait des centaines de milliers de morts inutiles, a coûté des milliards de dollars aux contribuables et a déclenché la montée de l’État islamique.

Mais la croisade législative pour forcer le gouvernement à prendre le phénomène ovni au sérieux est destinée à se heurter à une résistance bureaucratique et idéologique profondément enracinée.

Luis Elizondo, l’ancien chef d’un effort informel dirigé par le Pentagone pour enquêter sur les rencontres de l’armée américaine avec des ovnis, a souligné cette dynamique en me dirigeant vers les récents commentaires d’un haut responsable de la sécurité nationale.

Au-delà des problèmes de sécurité nationale, les capacités défiant la physique signalées par le personnel militaire et enregistrées par plusieurs plates-formes de capteurs nécessitent une attention scientifique urgente.

A NE PAS MANQUER :

La méchante belle-mère d’Arthur Labinjo-Hughes isolée pour sa propre protection [REPORT]

La Russie met en garde les avions de ligne contre le risque d' »incident dangereux » [REVEAL]

Boris pourrait dire aux Britanniques de « rester où vous êtes » après le 25 [INSIGHT]

L’astronome J. Allen Hynek a déclaré dans un témoignage au Congrès il y a plus d’un demi-siècle, même « si le seul but d’une telle étude [of UFOs] est de satisfaire la curiosité humaine, de sonder l’inconnu et de fournir une aventure intellectuelle, alors c’est conforme à ce que la science a toujours défendu.

Le sénateur Marco Rubio (R-Fla.), qui a insisté pour que l’étude sur les ovnis soit réalisée, est également vice-président du comité sénatorial spécial sur le renseignement.

À la suite du rapport sur les phénomènes aériens non identifiés ou UAP publié en juin, Rubio a déclaré dans un communiqué : « Pendant des années, les hommes et les femmes en qui nous avons confiance pour défendre notre pays ont signalé des rencontres avec des avions non identifiés qui avaient des capacités supérieures, et pendant des années, leurs préoccupations ont souvent été ignorées. et ridiculisé. »

Rubio a déclaré que le rapport « est une première étape importante dans le catalogage de ces incidents, mais ce n’est qu’une première étape.

Le ministère de la Défense et la communauté du renseignement ont beaucoup de travail à faire avant que nous puissions réellement comprendre si ces menaces aériennes présentent un grave problème de sécurité nationale. »