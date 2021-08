Le fabricant britannique de médicaments GlaxoSmithKline a annoncé de bons résultats lors des premiers tests en laboratoire de son nouveau vaccin COVID-19 développé aux côtés de son partenaire allemand CureVac. Ils disent que la technologie de l’ARNm au cœur du jab pourrait être utilisée pour créer un vaccin multivalent qui serait conçu pour protéger contre plusieurs nouvelles variantes. Le gouvernement a déclaré en février qu’il pouvait commander jusqu’à 50 millions de doses, les ministres suggérant que le projet conduirait le Royaume-Uni à développer la capacité de fabriquer ses propres jabs d’ARNm.

La première version du vaccin a échoué dans des essais à grande échelle et s’est avérée efficace à seulement 47 pour cent.

GSK, l’une des plus grandes sociétés de vaccins au monde, a été critiquée pour ne pas avoir développé un jab Covid réussi à un rythme soutenu.

Mais son nouveau vaccin est basé sur le même type de technologie d’ARNm que l’on trouve au cœur des jabs Pfizer et Moderna.

Les derniers essais ont été menés en collaboration avec la Harvard Medical School et ont impliqué des singes macaques vaccinés avec le vaccin original ou une nouvelle version, connue sous le nom de CV2CoV.

Il a été démontré que la nouvelle version stimule des réponses immunitaires plus robustes, avec des niveaux plus élevés d’anticorps et une activation plus forte des cellules «mémoire B» et «T» – des aspects importants des défenses de l’organisme contre le virus.

Les singes vaccinés avec le jab mis à jour se sont également avérés mieux protégés lorsqu’ils étaient exposés au coronavirus.

La société a déclaré dans un communiqué qu’il y avait “une clairance très efficace du virus dans les poumons et les voies nasales”.

Rino Rappuoli, scientifique en chef et responsable de la recherche et du développement des vaccins GSK, a déclaré : « La technologie de l’ARNm est une priorité stratégique clé pour nous, et nous investissons considérablement dans un certain nombre de programmes d’ARNm axés sur la collaboration avec CureVac.

Les jabs de Moderna et de Pfizer ont tous deux été liés à la myocardite, un problème cardiaque rare qui toucherait environ un jeune sur 20 000.

Mais le Comité mixte sur la vaccination et la vaccination (JCVI) a affirmé que le risque d’inflammation cardiaque l’emporte toujours sur les avantages des vaccins Covid pour les moins de 16 ans en bonne santé.

Dans des numéros d’orientation le mois dernier, le JCVI a déclaré que le risque qu’un jeune meure de Covid n’était que de un sur un million.