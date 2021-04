Perdants potentiels si le transfert de Julian Nagelsmann au Bayern Munich se déroule

Au cours des derniers jours, la grande nouvelle a été l’histoire en constante évolution selon laquelle le Bayern Munich et le manager du RB Leipzig, Julian Nagelsmann, concluent un accord. Le grand obstacle est le prix de Nagelsmann et la façon dont le Bayern Munich et le RB Leipzig peuvent établir des honoraires équitables.

Indépendamment de cela, la clé sera de savoir comment Nagelsmann peut travailler avec les personnages existants du Bayern. Comme nous l’avons vu dans le passé, un nouveau manager ne valorise pas toujours les joueurs actuels sur la liste du Bayern Munich.

Dans le premier article de cette série en deux parties, nous avons examiné certains joueurs qui pourraient bénéficier du changement et maintenant nous en examinons d’autres qui pourraient vouloir commencer à chercher leur prochain arrêt.

Avec Nagelsmann favorisant généralement une formation 3-4-1-2, on ne sait pas si l’entraîneur continuera avec cet alignement ou s’adaptera à un Bayern Munich 4-2-3-1 standard. Cette décision à elle seule jouera un rôle important dans la détermination des acteurs qui s’intégreront sous le nouveau régime.

Pour les besoins de cet exercice, nous allons supposer que Nagelsmann – contrairement à Niko Kovac – aura libre cours pour changer la formation à son goût.

Perdants potentiels

Thomas Müller: La valeur de Müller pour le Bayern Munich est indéniable, mais aura-t-il un rôle sous Nagelsmann? Il serait facile de penser que Müller pourrait s’inscrire en tant que deuxième attaquant au sommet ou en tant que milieu de terrain offensif derrière les deux attaquants avec aplomb, mais l’histoire nous dit que les nouveaux entraîneurs souvent ne «prennent» pas Müller ni ne comprennent tout ce qu’il apporte au tableau. De plus, avec Jamal Musiala, Serge Gnabry, Leroy Sane et Kingsley Coman, tous sans certaines positions dans un 3-4-1-2, Müller pourrait à nouveau être mis en veilleuse tandis qu’un nouvel entraîneur tente d’obtenir une production à la Müller. et les performances de joueurs moins équipés. Si nous évaluons le risque, la position de Müller est certainement précaire malgré sa valeur avérée pour le club.

Julian Nagelsmann suivra-t-il l’exemple de Hansi Flick pour savoir et comprendre comment utiliser Thomas Müller ou les choses reviendront-elles aux jours sombres de Carlo Ancelotti et Niko Kovac pour le Raumdeuter.Photo de Stefan Matzke – sampics / Corbis via .

Kingsley Coman: Coman fait partie des joueurs sur le radar «d’extension de contrat» du Bayern Munich, mais ses compétences sont plus un ailier traditionnel qu’un ailier ou un attaquant. De plus, le Français serait-il enclin à prolonger son contrat avec une équipe qui ne pourra pas le déployer à sa meilleure position? Lorsqu’il regarde à nouveau le risque, Coman n’aime probablement pas les perspectives d’avenir si Nagelsmann implémentait son système. Le passage de Coman à sa forme ancienne et incohérente au cours des derniers mois pourrait également donner aux deux parties une raison d’hésiter à avancer ensemble également si Nagelsmann avait le pouvoir de gérer son propre système.

Leroy Sane: La «baleine blanche» du directeur sportif Hasan «Brazzo» Salihamidzic pourrait passer de «sauveur d’aile» à «attaquant à temps partiel» en l’espace d’une saison. Même avec son nouvel engagement à suivre et à défendre (et à le faire très bien), Sane est un autre homme qui pourrait ne pas avoir une vraie position si Nagelsmann implémentait son système. Si l’on en croit le pire de ce qu’on a entendu de Brazzo lors de cette saga avec Hansi Flick, il ne semble pas qu’il ait peur d’exercer son influence sur un entraîneur. Brazzo serait-il prêt à laisser son précieux transfert se vautrer sur le banc? Probablement pas.

Serge Gnabry: Des trois options d’aile, Gnabry est la mieux placée pour réussir sous Nagelsmann. Gnabry, bien sûr, a joué pour Nagelsmann à Hoffenheim et a été efficace en jouant au sommet de la formation. Gnabry pourrait-il être l’attaquant complémentaire de Robert Lewandowski? Il semble que l’international allemand soit bien placé pour le faire, mais il perdrait également la capacité de jouer à l’aile. On ne sait pas – pour le moment – si Gnabry pouvait faire le choix de jouer à l’arrière, mais le sentiment ici est que si Nagelsmann joue un 3-4-2-1, Gnabry se limiterait à jouer en tant que partenaire de frappe de Lewandowski. .

Chris Richards est un joueur débutant et l’a prouvé sur la grande scène … mais y a-t-il de la place pour lui à Munich? Photo de Roland Krivec / DeFodi Images via .

Chris Richards: Le natif de l’Alabama prouve ce que certains d’entre nous savaient déjà: il était voué au succès. Alors que le défenseur polyvalent offre beaucoup au Bayern Munich, il semble que certains jetons devraient tomber pour qu’il y ait de la place pour Richards sur la liste. Le joueur de 21 ans a prouvé qu’il était actuellement un joueur de premier plan en Bundesliga.Il n’y a donc vraiment aucune raison pour lui de retourner à Munich pour jouer un rôle de réserve profonde. Pour que Richards rejoigne la liste, Niklas Süle ou Benjamin Pavard devrait probablement quitter Munich – ce qui est possible. Un prêt plus long à Hoffenheim pourrait-il être envisagé? Il semble que les trois parties seraient aimables envers cette configuration, ce qui donnerait au Bayern Munich un peu plus de temps pour définir à quoi ressemblera l’avenir de sa défense centrale.

Perdant potentiel – Hors des sentiers battus

Alexander Nübel: Un nouvel entraîneur entrant dans une équipe vétéran avec un capitaine volontaire, qui ne veut jamais sortir du terrain pourrait être un mélange volatil – mais Nagelsmann est probablement trop intelligent pour tomber dans le piège de la rivalité avec un joueur comme Manuel Neuer tout de suite. la chauve-souris. Neuer est connu pour sa conviction stricte qu’il a toujours besoin d’être sur le terrain, ce qui signifie que Nagelsmann ne voudra probablement pas bouleverser cela. Nübel, quant à lui, est déjà amer de ne pas avoir beaucoup de temps sur le terrain cette saison. Pour le bien de tous, Nübel devrait prendre un prêt quelque part ou demander à être vendu. Il semblerait que Neuer ait encore au moins deux ans à jouer en tant que titulaire à Munich. Le contrat de Neuer prend fin en 2023.