Perdez-vous: déchiffrer certaines des paroles du classique Eminem et comment elles se connectent à 8 Mile

«Il ouvre la bouche, mais les mots ne sortiront pas…»

Dès une première écoute, la chanson semble assez générale. Eminem ouvre la piste en vous demandant si vous aviez une chance d’atteindre vos rêves, la prendriez-vous? Et oui, n’importe qui peut comprendre cela. Mais en réalité, cette idée est directement liée au récit du film, car le personnage d’Eminem ne veut rien de plus que d’être un rappeur de renommée mondiale, et il se fait les dents sur le circuit underground et freestyle. Mais un lyrique en particulier se démarque en ce qui concerne ce fil narratif: