Perdant contre Red Bull dans la course au titre, et dans leur nombre de victoires, Andy Shovlin dit que “efface certainement toute complaisance” du système de Mercedes.

Alors que Mercedes a à peu près fait son chemin depuis 2014, année où la Formule 1 est passée aux moteurs V6 turbocompressés, cette année, les chiffres racontent une histoire très différente.

Bien que Mercedes soit entrée dans la saison 2021 avec sept doubles de championnat au trot et les chances des favoris de prendre un huitième, c’est Red Bull, et plus particulièrement Max Verstappen, qui s’est imposé comme celui à battre.

Le Néerlandais a sept victoires en course et une avance de trois points sur Lewis Hamilton au championnat des pilotes.

Hamilton, contrairement aux cinq dernières années, a quatre victoires à son actif et seulement 221,5 points, son plus bas total après 13 courses depuis 2014.

Mercedes est déterminé à ramener les chiffres en sa faveur, à commencer par le Grand Prix d’Italie ce week-end.

Hamilton est cinq fois vainqueur de Monza, dont quatre avec Mercedes.

« Nos voitures ont bien fonctionné [at Monza] au fil des ans », a déclaré Shovlin, directeur de l’ingénierie des pistes de Mercedes.

« C’est une piste sur laquelle nous avons été forts et je pense que c’est un niveau de traînée sur lequel nous avons vu notre voiture fonctionner raisonnablement bien.

« A Spa, les indications vendredi sur le sec étaient que nous étions très bons sur les tours simples et les longs runs.

“Mais nous ne nous faisons aucune illusion que ce sera un défi et je pense que perdre efface certainement toute complaisance de votre système.”

Vibes de Monza, entrant 😍 pic.twitter.com/yhCA0EhEWX – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 8 septembre 2021

Shovlin pense que cette année Red Bull, qui a gagné pour la dernière fois à Monza en 2013, constituera une menace sérieuse pour Hamilton, affirmant que Mercedes sera obligée de travailler pour cela.

“Nous n’allons pas entrer à Monza en espérant pouvoir faire notre travail normal et repartir avec une victoire”, a-t-il ajouté.

«Nous nous attendons à devoir vraiment travailler pour cela et nous nous attendons à devoir tout bien faire.

“Nous allons mettre tous nos efforts pour nous y préparer car l’objectif et l’objectif sont d’y aller et de reprendre la tête des deux championnats.”