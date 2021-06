Perdre du pétillant – L’Express Financier

Les alternatives non gazeuses à base de fruits ont gagné du terrain ces derniers temps et connaissent une croissance de 15 à 20 % par an.

Le marché des boissons non gazeuses en Inde a gagné des parts de marché alors que les consommateurs optent pour des alternatives plus saines, tandis que le segment des boissons gazeuses a perdu son effervescence au cours des deux derniers étés. Le marché des boissons non alcoolisées devrait croître à un TCAC de 16,68% jusqu’en 2025, alimenté par la croissance de la consommation de boissons santé et à base de jus, selon un rapport de Netscribes.

L’été dernier, les grandes marques de boissons gazeuses ont connu une décroissance à deux chiffres en raison du confinement national. Dans les mois qui ont suivi, les jus conditionnés, l’eau, les boissons énergisantes et santé ont gagné des parts de marché, tandis que les boissons gazeuses ont vu la demande stagner.

Options plus saines

Au quatrième trimestre de l’exercice 21, l’activité jus de Dabur a enregistré un bond de plus de 27 %. Monisha Prasher, AGA, marketing (boissons), Dabur India, déclare : « Au cours du dernier exercice, nous avons élargi notre portefeuille en entrant dans des catégories plus importantes comme les boissons à base de mangue et les milkshakes. La société a lancé des variantes haut de gamme axées sur la santé, notamment des boissons hypocaloriques sous Réal Activ, une boisson à l’aloe-kiwi sous la marque Réal et une boisson gazeuse aux fruits Réal FizzIn.

PepsiCo a lancé Mountain Dew Ice avant la saison estivale de cette année. “Alors que les premiers rapports de l’industrie en 2020 montrent que les dépenses des ménages en produits de grande consommation ont augmenté entre mars et mai par rapport à la même période il y a un an, il y a eu un changement de paradigme dans l’entreprise en raison du changement de comportement de consommation”, a déclaré un porte-parole de PepsiCo Inde. La marque a récemment lancé des packs d’amitié et de célébration pour plaire aux consommateurs soucieux de leur poche. Il s’est associé aux plates-formes de livraison hyper-locales Dunzo et Swiggy, BigBasket, ainsi qu’à la plate-forme B2B Udaan pour garantir la disponibilité des produits sur tous les sites.

À la lumière de la demande croissante de produits immunitaires pendant la pandémie, B Natural de l’ITC a lancé l’année dernière B Natural +, qui est un mélange d’orange et de fruits mélangés, comprenant un «ingrédient cliniquement prouvé» pour soutenir l’immunité. « Cette gamme a été lancée en partenariat avec Amway India pour garantir que les produits atteignent les consommateurs par l’intermédiaire d’un partenaire crédible », a déclaré Sanjay Singhal, directeur de l’exploitation, produits laitiers et boissons, ITC. La société a poursuivi avec le lancement récent de la variante de grenade B Natural+.

Verre à moitié plein

Selon Crisil Ratings, en raison de restrictions localisées cette année, la consommation de boissons hors domicile – qui représente 20 à 25 % des ventes globales des marques de boissons – sera affectée au premier trimestre de l’exercice 22. Moins d’occasions d’achats impulsifs, avec des voyages et des repas au restaurant suspendus, pendant deux étés consécutifs – en particulier de mars à juillet – ont particulièrement touché le marché des boissons gazeuses. Les marques de boissons gazeuses ne devraient pas retrouver une croissance à deux chiffres des niveaux pré-pandémiques cette année, selon les analystes.

« Pour restaurer leur pertinence et assurer leur croissance, les marques de boissons gazeuses doivent se concentrer sur la visibilité à la fois hors ligne, comme le placement de produits dans des pharmacies à proximité, et en ligne, que ce soit via le modèle D2C, la livraison de nourriture ou les applications de commerce électronique, avec le dernier- livraison au kilomètre », explique Anand Ramanathan, partenaire, Deloitte Inde.

Les alternatives non gazeuses à base de fruits ont gagné du terrain ces derniers temps et connaissent une croissance de 15 à 20 % par an, déclare Ankur Bisen, vice-président senior de Technopak Advisors. Alors que les marques ont innové avec les saveurs, qu’il s’agisse de Dabur innovant avec différents jus de fruits ou du Shunya Fizz récemment lancé par Baidyanath, « cela ne peut pas compenser les ventes qui dépendent fondamentalement du comportement des consommateurs entraîné par la consommation hors domicile », ajoute Bisen.

