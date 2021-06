Perdre du poids rapidement est-il mauvais pour la santé ? C’est ce que dit la science | Vie

Le désir de toute personne qui suit un régime est de perdre du poids le plus rapidement possible, mais perdre du poids rapidement est-il mauvais pour la santé ? C’est ce que dit la science.

Toutes les personnes qui veulent perdre du poids veulent le faire le plus rapidement possible, surtout à ces dates, alors que les vacances approchent à grands pas et que nous sommes pressés d’avoir fière allure en maillot de bain.

Cependant, vous avez sûrement entendu plus d’une fois que perdre du poids rapidement n’est pas exactement la meilleure chose à faire mais pourquoi? Passons en revue ce que la science dit à ce sujet.

Tout d’abord, la première chose à clarifier est ce que l’on entend par perdre du poids rapidement. De nombreux experts considèrent que perdre du poids entre 0,5 et 1 kg par semaine est sain et sans danger. Mais il faut aussi comprendre que l’on ne perd pas toujours du poids au même rythme, puisqu’en général on perd plus de poids dans les premières semaines de régime et ensuite cela se fait plus lentement et régulièrement.

Les résultats d’une étude révèlent que ce type de thé vous aide à perdre du poids pendant que vous dormez, avec l’avantage de ne pas nuire à la qualité de votre sommeil.

Une fois ces premières semaines de régime et d’exercice terminées, perdre plus de 1 kg par semaine peut être dangereux. Des preuves scientifiques révèlent que si vous perdez du poids trop rapidement avec un régime très hypocalorique, vous courez le risque de perdre du muscle et que votre métabolisme peut ralentir, vous brûlerez donc moins de calories au repos.

Également aussi vous pouvez souffrir de carences nutritionnelles. Le manque de nutriments comme le fer, l’acide folique ou la vitamine B12 peut provoquer la chute des cheveux, vous vous sentez extrêmement fatigué, vos os deviennent faibles et cassants, ou votre système immunitaire ne fonctionne plus correctement.

Et ce n’est pas tout. Perdre du poids trop vite peut avoir d’autres conséquences, tels que l’apparition de calculs biliaires, de crampes musculaires, de déshydratation, de constipation et de diarrhée, de vertiges, d’irritabilité, de faim extrême et de sensation de froid.

Vous voulez perdre de la graisse du ventre et perdre du poids mais vous ne pouvez pas ? Prenez note de ces astuces d’amincissement du ventre faciles à suivre et soutenues par la science.

Outre les problèmes de santé qui peuvent vous faire perdre du poids très rapidement, vous devez également prendre en compte que, En général, lorsque vous perdez du poids rapidement, les résultats ne sont pas durables et il y a un plus grand risque de regagner les kilos perdus.

Ceci est soutenu par des études scientifiques, qui indiquent que la plupart des personnes qui suivent un régime agressif reprennent du poids entre trois et cinq ans après avoir terminé le régime. En échange, Ceux qui perdent du poids lentement mais régulièrement sont plus susceptibles de ne pas le reprendre à long terme.