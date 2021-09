Perdre du terrain: malgré le soulagement, la bataille acharnée de la relance de Vodafone Idea

L’entreprise perd des clients chaque mois. En fait, sur les quatre opérateurs de télécommunications (y compris l’entreprise publique BSNL), seule la clientèle de Vodafone Idea a diminué au cours de l’année civile 2020.

Le paquet de relance des télécommunications a peut-être soulagé Vodafone Idea (VIL), qui est financièrement tendu, mais l’acteur des télécommunications peut rester une entité fragile avec une base d’abonnés en déclin étant donné son incapacité à rattraper Bharti Airtel et Reliance Jio sur les capacités de réseau et les offres de services.

« Les mesures d’allègement peuvent permettre à VIL de poursuivre son exploitation, mais l’absence d’allègement au bilan ou au compte de résultat peut exclure toute création significative de valeur pour les capitaux propres. De plus, VIL pourrait continuer à perdre des abonnés car il reste derrière Bharti et Jio sur les capacités du réseau (4G/5G) et les offres de services (combinés subventionnés, forfaits groupés, etc.). Nos calculs suggèrent que VIL peut nécessiter un Arpus (réalisation moyenne par utilisateur) de Rs 300-500 à différents niveaux de base d’abonnés pour gérer ses passifs même après avoir converti le montant différé en capitaux propres après quatre ans de moratoire », a déclaré Kotak Institutional Equities dans son rapport. .

L’entreprise perd des clients chaque mois. En fait, sur les quatre opérateurs de télécommunications (y compris l’entreprise publique BSNL), seule la clientèle de Vodafone Idea a diminué au cours de l’année civile 2020.

Selon les données publiées par la Telecom Regulatory Authority of India (Trai) pour 2020, la base d’abonnés sans fil de Vodafone Idea est tombée à 284,26 millions en décembre 2020 contre 332,61 millions en décembre 2019, en baisse de 14,54 %. En revanche, la base d’abonnés de Reliance Jio a augmenté de 10,47% pour atteindre 408,77 millions en décembre 2020 contre 370,02 millions en décembre 2019, tandis que celle de Bharti Airtel a connu un bond de 3,49% pour atteindre 338,71 millions contre 327,30 millions au cours de la période considérée. Même la société publique BSNL, qui a été confrontée à une perte de clientèle en raison du manque de services 4G, a réussi à augmenter légèrement sa base d’abonnés à 118,71 millions en décembre 2020 contre 118,21 millions en décembre 2019.

Étant donné que la base globale d’abonnés au sans fil n’a augmenté que légèrement pour atteindre 1 153,77 millions en 2020, contre 1 151,44 millions en 2019, soit un ajout net de seulement 2,34 millions, cela signifie que les clients ne font que changer d’opérateur. En 2020, Reliance Jio a ajouté 38,76 millions d’abonnés, suivis de 11,41 millions par Bharti Airtel et 590 000 par BSNL. En revanche, Vodafone Idea a perdu 48,36 millions d’abonnés au cours de l’année, ce qui indique que Jio et Airtel ont obtenu ces abonnés.

En raison de la forte perte d’abonnés, la part de marché de Vodafone Idea a diminué à 24,64 % en 2020 contre 28,89 % en 2019. En fait, Vodafone Idea perd régulièrement des clients et a maintenant atteint la troisième position en termes de part de marché d’abonnés de étant le premier acteur lorsque les deux sociétés ont fusionné en 2018.

Vodafone Idea a été à la traîne sur pratiquement tous les fronts. Le revenu moyen par utilisateur (Arpu) de la société est le plus faible des trois acteurs privés et elle n’a pas pu investir dans le réseau tout en perdant des clients à un rythme très élevé.

