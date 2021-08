“Perdre un or non, nous avons gagné l’argent”

08/07/2021 à 18:55 CEST

.

Luis de la Fuente, sélectionneur espagnol de football olympique, a souligné le fait d’avoir remporté une médaille d’argent aux Jeux olympiques assurant qu’ils n’ont pas perdu une médaille d’or en finale contre le Brésil, mais qu’ils ont “gagné une médaille d’argent”.

« Perdre une médaille d’or non, nous avons gagné l’argent. Je comprends que maintenant il puisse y avoir un sentiment de tristesse chez les joueurs, voire de frustration. Dès que quelques heures s’écouleront et le matin venu, ils réaliseront l’important exploit qu’ils ont accompli. Je suis très fier du comportement sur et en dehors du terrain. Avec l’élégance que l’on sait perdre aux Jeux Olympiques. J’ai juste un sentiment de bonheur, je suis satisfait de ce que nous avons vécu et de diriger un groupe extraordinaire de joueurs engagés pour la cause de remporter la médaille d’or & rdquor;, a-t-il commenté lors d’une conférence de presse.

« Je veux valoriser ce qui a été réalisé par ce groupe. Nous avions pour objectif de nous battre pour l’or et nous l’avons fait jusqu’au dernier moment. L’autre était que tout le monde se sente fier de cette équipe et nous l’avons fait aussi. Une médaille d’argent qui sera bien plus valorisée à l’avenir & rdquor;, a-t-il ajouté à la demande de l’..

« C’était une finale très compétitive et équilibrée. Il y avait deux très grandes équipes en jeu. Lorsque ces circonstances se présentent, n’importe qui peut gagner. Ils ont eu plus de succès dans les moments décisifs, mais nous avons affronté une équipe avec la même puissance de football que la nôtre, mais nous sommes ravis », a-t-il analysé à propos du match.

UNE Luis de la Fuente qui a assuré ne regretter aucune décision prise lors du précédent ou pendant le tournoi : « Non. Au contraire. Je suis ravi et fier de mes joueurs, maintenant plus qu’au début du match. D’eux et de leur comportement tout au long de la concentration, il n’y a eu aucun problème. Ils sont une fierté & rdquor;, a-t-il conclu.