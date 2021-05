Perdu dans la traduction? Les meilleurs gadgets pour l’apprentissage des langues ⋆ .

La technologie est là pour vous aider à parler au monde (Pocketalk)

En ces jours où nous pouvions voyager où nous voulions, j’essayais d’apprendre le tchèque pour un mariage.

Se souvenant clairement que je suis un idiot crédule, un parent m’a appris une phrase qui, selon lui, signifiait “ quelle belle fête c’est ”. En fait, cela se traduisait par «je suis prêt pour le sexe».

Plusieurs invités n’ont pas été impressionnés. Je n’ai jamais eu le don d’apprendre les langues.

Heureusement pour moi, la technologie est là pour vous aider. Le premier est le Pocketalk S (249 £, amazon.co.uk), un appareil de traduction instantanée bidirectionnel alimenté par l’IA.

J’ai joué avec la première génération de cette offre, le Pocketalk W (134 £), et j’ai été impressionné par sa simplicité.

Cette unité de deuxième génération est plus compacte et légère, et encore plus facile à utiliser. Mesurant 9 cm x 5 cm x 1 cm, le Pocketalk S est plus petit qu’un paquet de cartes à jouer et il est capable de faire autant de tours.



L’écrivain Metro Paul Brooks teste les différents appareils de traduction pour savoir quand nous sommes autorisés à voyager à nouveau (Paul Brooks)

À l’avant se trouve un écran tactile avec un bouton de commande, tandis que le côté a un bouton d’alimentation et un contrôle du volume, et le haut abrite un microphone et un haut-parleur intégrés. Une fois activé, vous utilisez l’écran pour trouver la langue dans laquelle vous parlez et la langue dans laquelle vous souhaitez être traduit.

Appuyez sur le bouton de commande principal, prononcez votre phrase et l’appareil offre une traduction instantanée parlée et à l’écran. Pour comprendre la réponse, une flèche directionnelle à l’écran inverse le flux de la conversation.

L’appareil fonctionne en envoyant des données vers le cloud via Wi-Fi. Plusieurs moteurs traduisent votre entrée et la renvoient sans délai notable. Il comprend 74 langues, dont le cantonais, le birman et, probablement, le klingon. Il dispose également d’une caméra pour une fonction de traduction de texte.

C’est un kit fabuleux qui est portable, fiable et qui a une bonne autonomie. Une carte SIM de deux ans offrant une couverture Wi-Fi dans 130 pays est également incluse dans le prix, ce qui signifie que les utilisateurs n’ont pas à se soucier de superposer les services de données de leur propre mobile et de payer des factures massives. Phew.



Le Langogo Genesis dispose d’un écran tactile plus grand (Langogo)

Le Langogo Genesis (299 £, langogoai.com) peut ressembler à une version galloise d’un livre de l’Ancien Testament, mais c’est un autre dispositif de traduction bidirectionnel. Il est légèrement plus grand et moins mignon que le Pocketalk S, mais le compromis signifie que les utilisateurs disposent d’un écran tactile plus grand.

Le bouton de commande principal est sur le côté mais il fonctionne à peu près de la même manière. Il propose 100 langues et dispose d’une fonction d’apprentissage astucieuse, ce qui signifie qu’il devient plus intelligent au fur et à mesure que vous l’utilisez. Je l’ai testé avec mon coréen très ropey et cela a fonctionné. Toute IA qui peut comprendre mon brogue husky Yorkshire en faisant cela et le traduire en anglais est formidable. Il est également livré avec un package de données d’un an.

Enfin, il y a le Vasco Mini 2 (199 £, vasco-electronics.co.uk). Pour les amateurs de nostalgie de la technologie, cela ressemble à un iPod Nano de deuxième génération de ces jours grisants de 2006 lorsque Lily Allen chantait Smile.



Comme un iPod Nano d’autrefois (Vasco)

Les utilisateurs sélectionnent les langues souhaitées via un écran tactile et des commandes ressemblant à la célèbre molette cliquable de l’iPod. Le Vasco traduit dans les deux sens 50 langues. L’un de ses grands arguments de vente est qu’il est livré avec une carte SIM intégrée offrant un accès gratuit et illimité dans 150 pays, ce qui signifie qu’il n’y a pas de frais de données supplémentaires. Jamais.

Les gadgets de traduction de langue AI sont des choses incroyables. Ils sont parfaits si vous êtes un voyageur qui ne veut pas risquer de se faire piquer son mobile lors de vos explorations. Roulez sur les vacances!

Écoutez: traduction intra-auriculaire en temps réel

Le guide de l’auto-stoppeur de la galaxie présentait le poisson Babel, un animal jaune vif qu’Arthur Dent lui avait inséré dans l’oreille afin de comprendre les langues étrangères.

À l’heure actuelle, les Pixel Buds 2 de Google (179 £, store.google.com) sont les plus proches de vos lugholes pour vivre cette communication croisée de style science-fiction. C’est grâce à une fonction vocale qui promet de traduire des conversations multilingues en temps réel.



Les Pixel Buds 2 de Google sont les plus proches d’un Babel Fish (Google)

Pour que cela fonctionne, vous devez ouvrir l’application Google Traduction sur votre téléphone. Une fois que vous prononcez les mots «OK Google, aidez-moi à parler espagnol», par exemple, il vous suffit d’appuyer sur l’écouteur pour parler et cela se traduira à haute voix par l’autre personne via votre téléphone. Pour répondre, ils appuient ensuite sur l’icône du micro dans l’application pour envoyer la traduction directement dans votre oreille.

Il est principalement précis et peut être rapide en fonction de votre connexion, mais la vitesse à laquelle il traduit des phrases complètes n’est pas adéquate pour une conversation naturelle dans les deux sens. Cela dit, si vous êtes heureux de ralentir le rythme de la conversation et que vous pouvez surmonter la maladresse de votre manque flagrant de connaissance de la langue alors qu’il agit en tant que traducteur, c’est une façon amusante de parler la langue de quelqu’un d’autre et un grand pas en avant dans le bonne direction.

