Femme musulmane obsédée par l’Etat islamique qui considérait Oussama ben Laden comme un héros, condamnée à plus de 16 ans de prison fédérale pour complot visant à faire exploser des bombes à New York et tuer des flics ⋆ 10z à plus de 16 ans de prison fédérale pour complot visant à faire exploser des […] More