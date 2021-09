Perdu en nombre ? L’apprentissage des mathématiques s’est détérioré à cause de Covid-19, selon le rapport Cuemath

in

Cinq parents sur 10 estiment que la perte d’apprentissage conduit à l’oubli des concepts de base et à l’incapacité de saisir les fondamentaux entre la 1re et la 5e année (Image représentative)

—Un parent de jeunes élèves sur quatre pense que la compréhension des mathématiques s’est détériorée en raison de la pandémie ;

—87 % des parents pensent que les plateformes edtech seront aussi importantes pour leurs enfants qu’elles le sont aujourd’hui, même après la réouverture des écoles après Covid-19 ;

—57 % des parents se portent garants d’un enseignement amélioré en classe pour lutter contre la perte d’apprentissage ;

—Les plateformes d’apprentissage en ligne ont une préférence de 1,5 fois par rapport aux cours hors ligne qui se concentrent davantage sur les cours magistraux pour renforcer les concepts.

Ce sont quelques-unes des conclusions de l’enquête Cuemath (réalisée avec AC Nielsen) qui a mis en évidence les défis d’apprentissage rencontrés par les étudiants pendant la pandémie. Il couvrait 1 200 échantillons de Delhi, Mumbai, Bengaluru, Kolkata, Chennai et Hyderabad, pour les notes de 1 à 12.

En ce qui concerne les mathématiques, l’enquête a noté ce qui suit :

— Cinq parents sur 10 estiment que la perte d’apprentissage conduit à l’oubli des concepts de base et à l’incapacité de saisir les fondamentaux entre la 1re et la 5e année ;

—Quatre parents de ces enfants sur dix estiment que des sujets fondamentaux importants tels que les « nombres » et les « opérations » sont devenus de plus en plus difficiles à appréhender pour leurs enfants ;

— Un parent sur cinq des classes supérieures estime que la « géométrie » et la « mensuration » sont devenues difficiles à comprendre pendant Covid-10, ce qui indique une compréhension fondamentale des mathématiques plus faible.

L’étude a également souligné que 44% des parents ont signalé la peur des mathématiques comme un facteur important de perte d’apprentissage. C’est l’une des raisons pour lesquelles un parent sur trois d’enfants de la 1re à la 3e année ressent une pression supplémentaire lorsqu’il enseigne à ses enfants. En outre, six parents sur 10 estiment que les méthodes d’enseignement en classe améliorées telles que les vidéos interactives, l’apprentissage basé sur le jeu et les activités de bricolage par les écoles ou les plateformes edtech sont des solutions lucratives pour remédier à cette perte d’apprentissage.

Manan Khurma, fondateur et PDG de Cuemath, a déclaré : « Nous avons pour vision de créer #1BillionMathMinds visant à démocratiser l’apprentissage des mathématiques pour chaque enfant à travers le monde dont l’apprentissage a été affecté en raison de Covid-19. Les mathématiques ont été principalement dirigées plutôt qu’autodidactes. Les écoles étant fermées en raison de Covid-19, les progrès des élèves ont fortement chuté pendant la pandémie. Cette perte cumulative d’apprentissage chez les enfants aura invariablement un impact critique sur leur avenir. Les préoccupations des parents sont valables dans de tels scénarios, et leur confiance accrue dans les plateformes edtech pour l’apprentissage des mathématiques est très encourageante.

Cuemath a récemment lancé un accès gratuit d’un an à son programme de mathématiques, qui, selon elle, est conçu pour compléter le programme scolaire par un programme intelligent qui aide à la compréhension conceptuelle des mathématiques.

