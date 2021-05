Père et fils: la méthode Herta

Michael et Marco Andretti ont eu des matchs hurlants épiques pendant les courses; Bobby Rahal a découvert «Aucun enfant ne veut écouter son père» lorsqu’il a travaillé avec son fils, Graham.

Les Andrettis et les Rahal étaient les familles d’affiches pour l’idée que le père et le fils ne devraient jamais être jumelés aux plus hauts niveaux du sport automobile. Mais en tant que propriétaire de l’équipe d’Andretti Autosport, Michael Andretti a rejeté sa propre expérience et a nommé Bryan Herta stratège de course pour Colton Herta, son fils de 21 ans.

Andretti connaît Colton depuis sa naissance et l’a vu devenir le jeune produit le plus en vogue d’IndyCar. Colton Herta débute deuxième du Indianapolis 500 dimanche après une qualification de nerfs d’acier améliorée seulement par le six fois champion d’IndyCar Scott Dixon.

Alors qu’il franchissait la ligne d’arrivée sur sa course et se hissait en tête du classement, son père, d’une voix plate et ferme, a félicité son fils pour la course de qualification et lui a dit «La Havane, La Havane, La Havane».

Des cigares de la victoire? À peine. Les Hertas parlaient du code – peut-être que Colton avait reçu une sorte de message sur la façon de gérer ses freins ou un autre réglage mécanique – et Bryan révélerait seulement que la remarque était inspirée de la chanson des Ramones «Havana Affair».

Ils ont élaboré leur propre langue cinq courses au cours de leur première saison en travaillant ensemble, convaincant Michael Andretti que c’était le bon jumelage pour le pilote central de l’organisation.

«Colton est un peu différent. Il est si calme et décontracté », a déclaré Michael Andretti à l’Associated Press. «Il n’est pas aussi nerveux que nous et je pense que cela fonctionnera.

«J’adore le gamin, toute son attitude est du genre:« Peu importe ». C’était un gamin drôle et fou et en vieillissant, il est tellement plus calme et tellement concentré sur son travail.

Colton Herta était le même genre d’adolescent que Graham Rahal. Il admet qu’il ne voulait rien entendre de ce que son père, un concurrent au plus haut niveau de la course américaine à roues libres, avait à dire sur le sport automobile.

Mais alors que Colton passait à des voitures plus grosses et plus rapides, il s’est amélioré et a reconnu que les connaissances de son père ont accéléré son éducation.

Ils n’ont jamais travaillé ensemble, pas avant cette année, et lors de leur toute première course, ils n’ont même pas réussi à franchir le premier virage car Herta a été récupéré dans une chute dans un premier tour. Ainsi, la deuxième course de la saison était leur véritable début et Bryan Herta a guidé son fils vers l’une des victoires les plus dominantes de l’histoire récente d’IndyCar.

Colton a mené 97 des 100 tours à Saint-Pétersbourg pour remporter sa quatrième victoire en carrière, égalant le total que son père a accumulé en 12 saisons.

Bryan Herta a entraîné son fils à chaque tour et à chaque appel de stratégie, et quand la course allait être décidée sur un redémarrage final, le père n’avait aucun souci au monde comme il l’avait promis à la télévision en direct, ni le pilote ni le stratège n’étaient nerveux.

«Nous faisons juste notre truc. Quand tu es dans le moment et dans la zone, je me sens vraiment à l’aise et c’est ce que je veux faire », a déclaré Bryan Herta après la victoire.

«Je sais qu’il est le même. Je peux l’entendre dans sa voix. C’est peut-être l’avantage d’être à la radio, que nous nous connaissons si bien, qu’il y a juste beaucoup de communication tacite.

«Je peux dire où il en était, je peux dire juste à sa voix qu’il se sentait en contrôle. Il sentait qu’il avait ce dont il avait besoin. Alors j’essayais juste de le laisser faire son truc, et il l’a fait.

Bobby Rahal a déclaré que lui et Graham avaient du mal à faire la différence entre le propriétaire et le pilote de l’équipe et le père et le fils.

«J’ai trouvé qu’il pouvait mieux relever ce défi que moi, et j’ai simplement décidé que cela ne fonctionnait tout simplement pas», a déclaré Bobby Rahal. «Quand j’ai arrêté de le faire, nous avons eu du succès et gagné des courses. Ce père-fils, cet élément familial, il y a beaucoup de pouvoir dans cet élément.

Graham Rahal a déclaré qu’il croyait que le succès facilite grandement un couple père-fils. Colton Herta est l’un des pilotes les plus compétitifs de la série, un prétendant au championnat, et moins d’un mois après sa victoire à St. Pete, son père a négocié une prolongation de contrat de deux ans pour Colton chez Andretti Autosport.

«Je pense qu’un scénario Colton-Bryan est plus facile en raison de la position dans laquelle ils se trouvent, c’est-à-dire qu’ils sont très compétitifs», a déclaré Graham Rahal. «Si vous regardez le temps où papa et moi étions à la radio, en tant qu’équipe, nous n’étions tout simplement pas compétitifs, ce qui ajoute au niveau de stress et rend les choses plus difficiles.

«Si vous regardez Michael et Marco, c’est la même chose. La compétitivité n’était pas là, et cela ajoute du stress à qui que ce soit, quel que soit le stratège.

Bien qu’il se soit finalement séparé de son père en tant que stratège – Marco a en fait utilisé Bryan Herta sur sa radio jusqu’à ce qu’il se retire de la course à plein temps cette saison, une décision qui a libéré Bryan de rejoindre l’équipe de Colton – les Andrettis travailleront sur l’Indy 500 ensemble.

“C’était bien. Nous avons eu beaucoup de mauvaises relations publiques parce que nous nous sommes toujours affrontés, mais c’est comme ça que nous sommes », a déclaré Marco Andretti. «Ensuite, nous allions dîner et tout irait bien. Tout le monde n’était que des cerfs dans les phares, que vient-il de se passer? Mais je me souviens avoir écouté la radio (de Michael); il était aussi un psychopathe.

Les Andrettis considèrent cette communication radioactive en course comme une démonstration de passion pour leur profession. Les Hertas sont le contraire.

Lorsque Colton Herta est descendu aux stands de Rahal Letterman Lanigan la semaine dernière pour se plaindre qu’un coup de photo de Rahal pendant l’entraînement avait provoqué la chute de Herta, le jeune a déclaré qu’il n’avait jamais élevé la voix. Il n’a jamais cru que crier après quelqu’un était un moyen efficace de fournir des informations.

“Je pense que la façon dont Colton et Bryan sont, ils sont tellement monotones, ils vont bien se passer”, a déclaré Marco Andretti.

Ce tempérament partagé, a déclaré Colton, a jusqu’à présent empêché toute discorde dans leur nouvelle relation de travail. Quelques heures après sa deuxième qualification pour l’Indy 500, le s on s’est entassé dans un stand d’un restaurant mexicain et a jeté son bras autour de son père vêtu de sombrero pour célébrer le 51e anniversaire de Bryan.

“Vous savez, nous sommes tous les deux des gens assez calmes, donc cela aide beaucoup”, a déclaré Colton Herta. «Jusqu’à présent, nous ne nous sommes jamais fâchés l’un contre l’autre sur la tribune de chronométrage. Lorsque cela se produit, il est peut-être temps de l’appeler, mais je ne pense pas que ce sera un problème.

Avant la 105e édition de l’Indy 500 dimanche, la victoire serait encore plus douce pour les Hertas et leur méthode unique. (Rapport de Jenna Fryer)