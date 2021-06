Pere Guardiola : “Nous sommes là où nous voulions”

09/06/2021 à 20:12 CEST

Marc Brugues

Pere Guardiola, troisième actionnaire de Gérone et président du conseil d’administration du club, a rendu visite à l’équipe aujourd’hui et, incidemment, a assisté aux médias pour revoir les deux matchs pour terminer la saison. L’homme d’affaires voulait souligner le mérite de l’équipe d’être à nouveau en finale des barrages pour une promotion en première division. Guardiola a reconnu que l’objectif, malgré toutes les difficultés subies au cours de la saison, était de réessayer.

“Nous sommes là où nous voulions être”a déclaré Santpedor, qui a souligné la figure de l’entraîneur Francisco. “Cela n’a jamais été remis en cause. Grâce à lui Nous n’avons pas sombré dans les moments les plus foutus du parcours. Il a beaucoup d’énergie et a très bien tout géré “, a-t-il expliqué. En ce sens, Guardiola a expliqué que le club est concentré avec toute son attention sur ” les deux matchs contre le Rayo ” malgré le fait que, interrogé sur l’éventuelle continuité de l’entraîneur Il a admis que s’il grimpe “nous n’aurons pas à souffrir”.

Guardiola a rappelé la volonté du club de construire sa propre cité sportive. Une idée que « la baisse il y a deux ans et la pandémie » s’est arrêtée momentanément. « Les ressources sont maintenant dirigées vers l’équipe première et le football de base. Malgré tout, notre plan continue d’être la ville du sport. » En ce sens, Guardiola a expliqué qu’ils sont “en pourparlers” avec la PGA Catalunya pour étendre l’accord aux travaux dans les champs de La Vinya et qu'”il ne devrait y avoir aucun problème à renouveler s’il fallait le faire”.

Malgré tout, la construction de la cité sportive peut être liée à la promotion éventuelle. “En fonction de ce qui se passe à la fin, nous verrons comment nous aborderons la question, mais cela reste un objectif clair. Cela peut dépendre de la montée et aussi de l’état de la pandémie », a-t-il déclaré.

Le président du Conseil a également révélé qu’avec la deux augmentations de capital de 4 et près de 16 millions d’euros s’est concrétisé il y a quelques semaines, le club dispose “de la protection nécessaire au cas où les objectifs sportifs ne seraient pas atteints”. “Les propriétaires sont là pour donner de la stabilité au club et former des équipes compétitives pour se battre pour le but. L’expansion vient dans le sens de la protection du club”, a-t-il expliqué.

D’un autre côté, Gérone sait déjà qu’elle ne pourra pas compter sur Yoel Bárcenas pour le match de Vallecas. L’ailier s’est qualifié hier matin pour le deuxième tour de qualification de la Coupe du monde grâce à la victoire contre la République dominicaine (3-0). Maintenant, le Panama jouera contre Curaçao samedi et mardi, donc Bárcenas arriverait, soufflé mais à temps, pour jouer le match retour de la finale dimanche prochain.