Pereira et Quique, antidotes à la crise

15/10/2021 à 21h00 CEST

Levante et Getafe se rencontrent au stade Ciutat de València dans le première sur les bancs de Javier Pereira et Quique Sánchez Flores, embauchés dans les deux cas pour changer le mauvais départ de leurs nouvelles équipes et dans le but de se sauver de la relégation en deuxième.

Pereira, qui a signé la semaine dernière après avoir résilié son contrat avec le chinois Henan, revient à Valence huit ans après avoir été assistant de Juan Ignacio Martínez dans ce qui a été pour beaucoup le meilleur Levante de l’histoire, après avoir atteint le leadership et s’être qualifié pour la Ligue Europa pour le première et unique fois.

Avec seulement trois séances d’entraînement dirigées, l’entraîneur de Badajoz entend changer la face d’un Levante qui ne compte que quatre points, qui n’a pas encore gagné cette saison et dont le dernier triomphe en Ligue remonte à avril dernier.

Pour sa première, Javi Pereira ne pourra pas compter sur les blessés Enis Bardhi, Sergio Postigo, José Campaña, Nikola Vukcevic et Mickaël MalsaAlors que le Costaricain Óscar Duarte, récemment arrivé des Etats-Unis, où il a joué avec son équipe à l’aube mercredi, ne fait pas partie des appelés.

Avec le doute de savoir quel gardien Pereira choisira, bien qu’Aitor Fernández semble commencer avec un avantage après avoir joué les derniers matchs, la défense semble claire avec la présence de Miramón, Vezo, Mustafi et Clerc avant le retrait de Postigo et l’incorporation tardive de Duarte pour son engagement au Costa Rica.

L’entraîneur d’Estrémadure au centre du terrain n’a pas non plus beaucoup de choix. Le seul doute à lever est de savoir s’il pariera sur le placement de trois milieux de terrain, avec Melero, Radoja et Pepelu, et avançant la position de De Frutos et Morales sur les ailes et sacrifiant ainsi Dani Gómez comme compagnon de Roger Martí.

En face, Getafe, où Quique Sánchez Flores fera ses débuts pour la troisième fois après avoir remplacé José Miguel González Martín, ‘Míchel’, licencié en raison de mauvais résultats. Ainsi, l’entraîneur madrilène entame sa troisième étape dans l’équipe azulón après celles réalisées lors des saisons 2004/2005 et pendant deux mois en 2015.

Ces mauvais résultats sont ce qui a conduit Getafe à être le dernier avec un seul point, ne connaissant pas la victoire lors des huit matches de championnat disputés jusqu’à présent et étant l’équipe, avec 13 buts, qui correspond le mieux à la catégorie.

Pour changer cette dynamique, Quique Sánchez Flores est clair sur ce qu’il faut faire. La première chose est de commencer à gagner et pour cela, ses joueurs doivent être convaincus qu’ils peuvent le faire, ce qu’il a dit avoir vu dans sa loge.

Pour ce match, l’entraîneur madrilène a les blessés sûrs de l’attaquant madrilène Jaime Mata et le milieu de terrain Vitolo, tous deux blessés.

Quant au onze de départ, les plans de Quique Sánchez Flores sont un mystère car s’entraînant à huis clos et sans révéler publiquement ses intentions, il n’est pas possible de deviner s’il optera pour la continuité de Míchel, pour de petits changements ou toute une révolution. .

Ce qui est probable, c’est que le Camerounais Allan Nyom, sans importance avec Míchel, devienne un joueur important comme il l’était avec Quique lors de leur rencontre il y a des années à Watford.

Les files d’attente probables

J’ai soulevé: Aitor ou Cárdenas, Miramón, Vezo, Mustafi, Clerc, De Frutos, Melero, Radoja, Pepelu ou Dani Gómez, Morales et Roger.

Getafe : David Soria ; Damien, Djené, Cuenca, Olivera ; Aleña, Arambarri, Maksimovic, Nyom; Sandro, Enes.

Arbitre: Mario Melero López (Comité andalou).

Stade: Ville de Valence.

Heure: 18h30.