Pereira révèle qu’il « fera tout » pour quitter Man Utd au milieu d’un problème majeur

Le milieu de terrain de Manchester United, Andreas Pereira, a révélé que sa ferme volonté était de sceller un transfert permanent à Flamengo.

Le joueur de 25 ans a gravi les échelons à Old Trafford et a fait ses débuts en 2014 sous la direction de Louis van Gaal. Depuis lors, cependant, il n’a fait que 75 apparitions au total.

Entre-temps et maintenant, il a passé du temps en prêt à Grenade et à Valence. Et alors qu’il est resté à United pour les campagnes 2018/19 et 2019/20, son meilleur effort a été de 25 matchs de Premier League en 2019/20.

En conséquence, après un passage à la Lazio, Pereira est à nouveau prêté, cette fois au Brésil avec Flamengo. Le milieu de terrain a apprécié son séjour là-bas, à part une erreur coûteuse en finale de la Copa Libertadores ce qui a coûté la victoire à son équipe.

Mais si quoi que ce soit, cela l’a inspiré à se racheter en restant à Flamengo.

Il a déclaré à ESPN : « Mon désir a toujours été de rester ici à Flamengo, et maintenant nous allons tout faire.

« Nous allons parler au président Landim et à Marcos Braz pour rendre cela possible. Bien sûr, j’ai le sentiment que je dois un titre aux fans.

Flamengo peut le faire en activant la clause d’achat de 20 millions d’euros (17 millions de livres sterling) dans l’accord de prêt de United. Cependant, cela représenterait un contrat record pour le club brésilien.

Selon la source de Flamengo Paparazzo Rubro Negro, Flamengo ne veut pas payer autant pour Pereira. Au lieu de cela, ils veulent un accord moins cher et pourraient demander une réduction de 5 millions de livres sterling.

Mais toute nouvelle remise de United semble peu probable, les Red Devils voulant faire un profit décent sur leur diplômé de l’académie.

Le temps de Pereira avec Flamengo a bien commencé avec cinq buts et une passe décisive en 18 matchs pour le club. Cependant, il veut se racheter en restant au Brésil.

De retour à Old Trafford, le patron par intérim de United, Ralf Rangnick, a détaillé ses critères pour les signatures de janvier.

Rangnick détaille les plans de transfert de Man Utd

Le tacticien allemand a déjà été lié à la signature de plusieurs joueurs, dont le milieu de terrain du RB Leipzig Amadou Hiadara.

Rangnick a déclaré lors de sa dernière conférence de presse : « Mon avis sur les transferts hivernaux est clair.

«Ce doit être un joueur qui améliore la qualité, qui aide l’équipe à s’améliorer. Ce doit être un joueur de haute qualité, quelle que soit la zone du terrain.

« D’un autre côté, il faut que ce soit un joueur qui, s’il était disponible en été, le soit pour des conditions similaires en hiver. Ensuite, cela pourrait avoir du sens.

« Ce doit être la bonne mentalité ainsi que la bonne qualité. »

