Perez a de nouveau arrêté Mercedes d’opposer les pilotes

Sergio Perez était la raison pour laquelle Mercedes n’a pas fait passer ses pilotes à des stratégies à deux arrêts en France, a confirmé Andrew Shovlin.

L’équipe allemande n’a pas réussi à remporter une troisième victoire consécutive au Paul Ricard, Max Verstappen dépassant Lewis Hamilton dans l’avant-dernier tour.

Le Néerlandais a gagné après avoir été aux stands pour la deuxième fois et en utilisant ses pneus beaucoup plus frais pour rattraper et dépasser les trois premiers. Hamilton et Valtteri Bottas voulaient également revenir, mais leur équipe a choisi de ne pas le faire.

Shovlin, le directeur de l’ingénierie, dit que c’est parce que l’autre Red Bull de Perez, qui était également sur un seul arrêt mais avait des pneus plus frais après avoir été plus long lors de son premier relais, aurait été sur leur chemin et difficile à dépasser.

“En termes de conversations pendant la course, avec Lewis, le gros problème pour lui lors de la conversion en deux arrêts était l’endroit où Sergio Perez était sur la bonne voie”, a-t-il déclaré dans le débriefing de Mercedes sur YouTube.

« Il avait pu faire un premier relais beaucoup plus long, il était en pneus neufs et Lewis aurait dû le dépasser. Ils avaient un avantage de vitesse, ses pneus auraient toujours été en assez bon état et nous craignions de perdre un peu de temps à essayer de le faire.

“Maintenant, comme vous l’avez vu avec Max, il a fait le travail à deux arrêts mais surtout, quand il est arrivé à Sergio, il s’est simplement écarté et l’a laissé passer et ce n’est pas un luxe que Lewis aurait eu.

« Dans le cas de Valtteri, eh bien, le gros problème était que, encore une fois, parce que Sergio avait pu compenser ce premier relais, si nous avions arrêté Valtteri lorsqu’il a demandé à passer à deux, ses pneus n’auraient été qu’environ cinq tours plus récents que ceux de Sergio. .

“L’autre chose était que Sergio était sur le pneu dur, Valtteri était sur le moyen et ce n’était pas aussi rapide.

“Donc, la grande préoccupation était que nous aurions converti la stratégie de Valtteri, le sortir de cette troisième place, le laisser tomber en quatrième et il n’y aurait pas eu de différence de durée de vie des pneus pour qu’il puisse attaquer et passer et encore comme Lewis, il aurait dû faire face à cet avantage de vitesse en ligne droite que détenait le Red Bull.

Shovlin ne pense pas que le fait de ne pas pouvoir revenir aux stands était la principale raison pour laquelle son équipe n’a pas remporté la course.

Au lieu de cela, il pense que le problème était les niveaux élevés de dégradation au début, qui ont finalement fait du guichet unique une stratégie plus pauvre.

“C’est plus qu’avec la vibration, nous avons déclenché les premiers arrêts aux stands, ce qui signifiait que le guichet unique était une stratégie assez difficile à mettre en œuvre”, a-t-il ajouté.

« Il est possible que nous aurions pu demander aux pilotes de faire un peu plus de gestion, cela aurait pu signifier que nous étions dans une meilleure situation en fin de course et évidemment nous pensions que Lewis était en sécurité. [from the undercut] avec cet écart de 3,2 secondes, il s’est avéré que ce n’était pas le cas et si nous l’avions su, nous l’aurions arrêté le tour après Valtteri.

“Ce sont vraiment les domaines clés dans lesquels nous cherchons à mieux performer à l’avenir, plutôt que cette simple question de savoir si nous aurions dû nous convertir à deux arrêts.”

