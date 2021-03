Perez a failli quitter quand la voiture est morte au tour de formation · .

Sergio Perez a révélé qu’il avait failli abandonner l’espoir de commencer le Grand Prix de Bahreïn lorsque sa voiture s’était arrêtée sur le tour de formation.

Dans un changement de fortune remarquable, le pilote Red Bull a pu redémarrer sa voiture, commencer la course depuis la voie des stands et récupérer une cinquième place lors de ses débuts dans l’équipe.

Red Bull avait déjà changé la réserve d’énergie et les circuits électriques de l’unité motrice de Perez plus tôt dans la journée après que Honda a identifié un problème potentiel lors de l’inspection des données de sa voiture.

Malgré ces précautions, le Red Bull de Perez s’est arrêté dans la ligne droite menant au dernier virage du tour de formation.

« Au milieu du virage, tout s’est arrêté », a expliqué Perez. Il a dit qu’il n’avait «aucune idée» de la cause de l’arrêt et qu’il était sur le point d’abandonner l’espoir de commencer la course lorsque le directeur sportif de l’équipe, Jonathan Wheatley, est venu à sa radio.

«J’étais sur le point de sauter de la voiture et tout à coup, je commence à [hear] Jonathan. J’ai juste allumé la voiture et ça a continué », a déclaré Perez.

« C’était [hard] récupérer le contact. Je n’ai rien entendu. Je ne pouvais pas entendre les ingénieurs, puis ça a reculé, donc c’était bien.

Une première voiture de sécurité a aidé Perez à rattraper le peloton, à changer ses pneus moyens usagés pour un deuxième set après cinq tours et à commencer sa charge. Il a brièvement occupé la troisième place alors que ceux qui l’entouraient s’opposaient, puis pour son dernier passage sur les médiums, il s’est frayé un chemin de la huitième à la cinquième.

Il était soulagé de terminer une course qu’il semblait peu probable à un moment donné de commencer.

«J’étais content du simple fait que nous ayons réussi à obtenir ces kilomètres sous ma ceinture», a-t-il déclaré. «Hier, l’absence de Q3 a vraiment retardé notre progression car grâce aux qualifications, nous pouvons voir que les choses commencent à mieux cliquer. C’est vraiment dommage que je n’ai pas maximisé hier, mais je pense qu’aujourd’hui les choses commencent à cliquer un peu plus tour par tour.

Le tour le plus rapide de Perez en course était deuxième derrière son coéquipier Max Verstappen, jusqu’à ce que Valtteri Bottas fasse un arrêt au stand tardif pour des pneus neufs et signe le tour le plus rapide de la journée. Le nouveau venu Red Bull a été encouragé par le rythme dont il a fait preuve.

«Je pense que c’est un peu positif, que le rythme de course est fort. Mais il y a tellement de choses qui cliquent encore. Je pense qu’au moment où tout s’enchaîne, nous allons être assez forts, mais nous devons juste être solides et faire le bon rythme. Et puis ça devrait être plutôt bon.

