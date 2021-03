En résumé: Sergio Perez, recruteur de Red Bull pour 2021, suit son coéquipier Max Verstappen après l’entraînement de vendredi au Grand Prix de Bahreïn.

Ce qu’ils disent

Perez était 10e le plus rapide après les deux premières séances d’essais de la saison de F1 2021, tandis que son coéquipier Verstappen a dominé les deux. Il a expliqué ce qui le retenait jusqu’ici.

Nous faisons certainement de grands pas tout le temps, et je pense qu’en résumé, nous avons du travail à faire sur un tour. Je ne sens pas tout à fait la voiture en moi. Je dois encore beaucoup réfléchir à ce qui se passe là-bas. Cela ne semble pas devenir naturel sur un tour. Sur le long terme, je semble être plus à l’aise. Je pense que le rythme est là sur le long terme. Voilà donc le côté positif. Mais oui, nous avons du travail à faire sur le plan de la performance et aussi avec ce pneu souple, nous allons nous améliorer un peu plus.

Citations: Dieter Rencken

Annonce | Devenez un supporteur et passez sans publicité

Zhou prend la pole, Pourchaire commence sa première course de F2 par l’avant

Guanyu Zhou a remporté la première pole de la saison de Formule 2 à Bahreïn, devançant son compatriote Christian Lundgaard à la première place des qualifications de seulement 0,003 seconde. Le pilote Virtuosi Zhou n’a pas réussi à revenir dans la voie des stands de la course de soutien, passant à deux reprises le drapeau à damier et menaçant sa pole position. Finalement, les stewards ont choisi de lui remettre une réprimande.

Juri Vips d’Hitech GP n’a pas été aussi chanceux, car le junior Red Bull – qui s’était qualifié cinquième – s’est avéré être en train de rouler des ailerons illégaux et par conséquent a été disqualifié de la séance. Cela le place au fond de la grille pour les première et troisième courses du triple-tête de ce week-end.

À la suite de la suppression de Vips de la feuille de temps, tous les pilotes en dessous de lui remontent d’une place et cela signifie que Theo Pourchaire d’ART partira 10e pour la course de dimanche. Cela signifie également qu’il sera en pole pour la première course de sprint de samedi, qui utilise les résultats des qualifications pour établir la grille mais inverse le top 10.

Porsche s’engage dans l’ère de la troisième génération de la Formule E

Porsche a prolongé son engagement envers la Formule EP Porsche est devenu le dernier constructeur à adhérer au règlement « Gen3 » de la Formule E, qui sera utilisé à partir de la saison 2022-2023.

Les prochaines voitures FE auront 350 kW disponibles en mode qualification (contre 250 kW maintenant), et rouleront à 300 kW. Le freinage régénératif sur les quatre roues est destiné à récupérer 600 kW d’énergie.

Lors de leur première saison dans la série, Porsche est monté sur le podium lors de sa première course et il n’a fallu que quatre tentatives pour décrocher la pole position. Après deux courses de la saison en cours, il est neuvième du classement par équipes avec André Lotterer et Pascal Wehrlein.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

En ce jour en F1

L’ère du DRS de la F1 a dix ans aujourd’hui

Bulletin

Obtenez le meilleur de notre couverture du sport automobile après chaque course de F1 dans votre boîte de réception – inscrivez-vous à la newsletter gratuite de .:

Partagez cet article . avec votre réseau: