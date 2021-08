Perez a parlé du nouvel accord Red Bull “il y a quelques courses” · .

La prolongation du contrat Red Bull de Sergio Perez a été signée bien avant son annonce lors du Grand Prix de Belgique du week-end dernier, a révélé le pilote.

Le directeur de l’équipe Christian Horner et le consultant en sport automobile Helmut Marko ont déclaré au pilote qu’il resterait aux côtés de Max Verstappen l’année prochaine le mois dernier, a indiqué Perez.

« Je suis entré dans les vacances d’été en sachant ce que j’allais faire », a-t-il déclaré. «Mais évidemment, tout le monde est parti en vacances, il nous a donc fallu plus de temps pour le préparer. J’ai signé vendredi une fois que tout le monde était de retour.

« Nous nous sommes engagés il y a longtemps. Il y a quelques courses déjà, Helmut et Christian m’ont dit qu’ils étaient très contents de me garder et que je ne devrais pas chercher ailleurs, ils voulaient continuer avec moi et vice-versa. Il était donc clair pour les deux parties que nous voulions continuer. »

Depuis qu’il a rejoint Red Bull en provenance de Racing Point, Perez a remporté sa deuxième victoire en carrière en Azerbaïdjan et a remporté un nouveau podium pour l’équipe en France. Red Bull a annoncé son nouveau contrat vendredi à Spa-Francorchamps.

Perez a déclaré qu’il était impatient de conduire la voiture de l’année prochaine, qui sera produite selon un ensemble de réglementations techniques radicalement différent.

“C’est une énorme opportunité”, a-t-il déclaré. « L’année prochaine, tout le monde repart de zéro.

« Ce n’est un secret pour personne, j’ai parfois eu du mal avec la voiture pour en tirer le maximum. Donc, pour le moment, je peux aussi penser à la situation dans son ensemble, tester certaines des choses qui peuvent influencer la voiture de l’année prochaine. Donc certainement une grande opportunité.

“Étant donné que ce sera un concept de voiture tellement différent avec mon expérience, je peux influencer beaucoup je peux apporter à l’équipe”, a ajouté Perez.

« Je pense qu’en entrant dans un projet à la fin de l’année, à la fin d’une époque, je ne pense pas que l’équipe puisse voir grand avantage à faire venir un pilote expérimenté. Mais je pense que pour l’année prochaine, il sera très important d’avoir de la stabilité et de l’expérience au sein de l’équipe. »

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Belgique 2021Parcourez tous les articles du Grand Prix de Belgique 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :