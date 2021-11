Perez abandonnerait-il la victoire à domicile si on lui demandait? Points de discussion sur le Mexique · .

Sergio Perez arrivera à sa course à domicile ce week-end avec une réelle chance d’être le premier pilote mexicain à remporter le grand prix de leur pays.

Mais les chances de championnat de son coéquipier Max Verstappen passent en premier pour leur équipe Red Bull, et cela pourrait les obliger à prendre une décision difficile dimanche.

Voici les points de discussion pour la course de ce week-end.

Un appel « brutal » pour Red Bull ?

Verstappen se dirige vers la course de ce week-end avec une avance de 12 points sur Lewis Hamilton au championnat. Avec 133 points encore à gagner, la lutte pour le titre reste grande ouverte.

Aucune des deux équipes ne voudra rater une occasion d’améliorer les scores de ses pilotes de pointe. Pourtant, Red Bull a montré qu’il y a une limite jusqu’où ils sont prêts à aller.

Dans les phases finales à Silverstone, ils ont opposé Perez à la 10e place, cédant un point et potentiellement plus, afin qu’il réalise le tour le plus rapide de la course et prive ainsi Hamilton d’un point de bonus. Red Bull aurait pu faire de même lors de la dernière course à Austin, ce qui aurait signifié faire passer Perez de la troisième à la quatrième place derrière Charles Leclerc, mais a décidé que c’était un prix trop élevé à payer.

La position de Perez a été sacrifiée à Silverstone. « Il aurait été brutal d’opposer Checo et de le retirer du podium », a déclaré Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull. « Leclerc était évidemment trop proche derrière. Je pense que la position collective de l’équipe est qu’il vaut mieux que Checo prenne les points. C’est donc ce que nous avons fait.

Alors, comment l’équipe gérerait-elle un scénario où Perez mènerait dans les derniers tours de l’Autodromo Hermanos Rodriguez dimanche avec Verstappen derrière lui ? Il est difficile d’imaginer que Red Bull refuserait un écart de sept points en faveur de Verstappen dans le championnat des pilotes sans frais pour le décompte de leurs constructeurs.

Cette conversation a sûrement déjà eu lieu au sein de Red Bull. Mais cela ne veut pas dire que l’équipe n’espère pas que la situation ne se reproduise pas. Perez bénéficie du genre de soutien vocal énorme lors de cette course que son coéquipier avait à Zandvoort il y a quelques mois, et une victoire à domicile abandonnée ne serait pas populaire.

Mais Red Bull peut être optimiste et ne pas en arriver là. Verstappen a dominé son coéquipier cette saison. Au cours de ses cinq apparitions à domicile jusqu’à présent, Perez n’a été le premier des pilotes de son équipe à rentrer qu’une seule fois. Il y a de fortes chances que Perez n’ait pas à faire comme Felipe Massa à Interlagos il y a 14 ans, et renonce à une victoire à domicile pour aider son coéquipier à remporter le championnat.

Faiblesse d’altitude de Mercedes

La ville de Mexico n’a pas été un lieu particulièrement fort pour Mercedes, qui a tendance à ne pas être aussi performante sur la piste d’altitude inhabituellement élevée. Toutes les équipes ressentent les conséquences de la réduction de 25 % de la pression d’air qui réduit l’appui, diminue les performances du moteur et inhibe le refroidissement. Mais Mercedes semble être particulièrement vulnérable à ses effets.

Certes, Mercedes a remporté la dernière course sur cette piste en 2019, l’événement de l’année dernière ayant été annulé en raison de la pandémie. Mais Verstappen aurait pris la pole position sans une infraction au drapeau jaune, et il avait clairement le rythme pour remporter la course pour la troisième année consécutive. Cela ressemble à un lieu où Red Bull peut entretenir de sérieux espoirs de marquer son premier doublé de la saison.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Peur de la retraite

Aucun des prétendants au titre ne peut se permettre un abandon.

Considérez la position d’Hamilton : s’il ne termine pas et que Verstappen obtient un score maximum, le pilote Red Bull peut s’assurer du titre en prenant la deuxième place dans toutes les courses restantes (y compris la manche de qualification du sprint du Brésil, qui paie un supplément). Ce serait une étape importante pour Verstappen dans une saison où il n’a pas terminé plus bas que deuxième dans chaque course en plus de celles où il a subi une sorte de malheur.

Cela va dans les deux sens, bien sûr: un abandon de Verstappen, ou une répétition de son mauvais résultat lors de sa dernière apparition sur cette piste, pourrait voir Hamilton se diriger vers le Brésil à nouveau en tête du championnat.

Ferrari prête à dépasser McLaren

Depuis l’introduction d’un nouveau groupe motopropulseur en Russie, Ferrari a réduit l’avance de points de McLaren et est bien placé pour les réviser ce week-end. Les deux équipes ne sont séparées que de trois points et demi dans la lutte pour les honneurs du « meilleur du reste » derrière Mercedes et Red Bull.

Les défis particuliers du circuit mexicain ne jouent pas uniquement sur les points forts de l’une ou l’autre voiture. Les longues lignes droites et les vitesses de pointe élevées devraient convenir à la McLaren. Cependant, les virages sont pour la plupart très lents et les niveaux d’adhérence sont médiocres, ce qui convient à la Ferrari comme l’ont montré Monaco et Bakou.

Cela ressemble à nouveau à un concours entre les deux équipes, avec potentiellement une autre apparition d’AlphaTauri de Pierre Gasly pour animer davantage les débats.

Limites d’Alonso et de piste

Alonso a critiqué un autre appel de contrôle de course à AustinFernando Alonso semble de plus en plus être sur une mission d’un seul homme pour exiger le contrôle de course et les commissaires sportifs appliquent des sanctions légales pour les infractions aux règlements sportifs, en particulier en ce qui concerne les limites de la piste.

Sa frustration de voir Kimi Raikkonen le dépasser à l’extérieur du premier virage lors de la dernière course n’était pas difficile à comprendre. Alonso a également affirmé – encore une fois – que les pilotes rivaux avaient utilisé la zone de dégagement dans le même virage pour gagner des positions au départ.

Il y a de nombreux points sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez où les pilotes peuvent courir large sans pénalité, mais au fil des ans, la F1 a imposé des restrictions de limites de piste pour les empêcher de prendre l’avantage. Ce sont aux virages un, deux, trois, huit et 11. S’il reste des possibilités de gain, attendez-vous à ce que l’Alonso aux yeux perçants soit le premier à le repérer.

Le relooking supérieur de Zandvoort

La plupart des virages rapides du Mexique ont été coupés lorsque la F1 est revenue. qui a accueilli le sport de retour cette année.

De nombreux virages de la piste néerlandaise ont été conservés intacts et son mélange difficile de ruissellement d’herbe et de gravier a été conservé. Le circuit mexicain a été traité de manière complètement différente : presque tous les virages ont été ralentis et des ruissellements d’asphalte largement installés.

Alors que des virages comme le redoutable Peraltada étaient toujours susceptibles de faire face à la côtelette, n’aurait-il pas pu conserver davantage le rythme et le flux de la piste mexicaine? Même compte tenu de l’espace limité pour le second tour (également un défi à Zandvoort), il semble inutilement serré et lent par endroits, notamment dans les virages deux, trois, cinq et six.

L’adhérence réduite due à l’altitude n’aide pas, bien sûr. Les équipes utilisent des configurations d’appui maximum de style Monaco au Mexique, mais la pression d’air inférieure signifie qu’elles génèrent moins d’appui que leurs ailes Monza minces.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Allez-vous au Grand Prix de Mexico?

Si vous vous rendez au Mexique pour la course de ce week-end, nous voulons avoir de vos nouvelles :

Selon vous, quelle sera l’équipe à battre au Grand Prix de Mexico ? Donnez votre avis ci-dessous.

Et n’oubliez pas d’entrer vos pronostics pour la course de ce week-end. Vous pouvez modifier vos pronostics jusqu’au début des qualifications :

Grand Prix de Mexico 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Mexico 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :