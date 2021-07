Perez admet que le passage à Red Bull a été plus difficile que prévu · .

Sergio Perez dit que son passage à Red Bull s’est avéré plus difficile que prévu en raison des différences «extrêmes» entre l’équipe et son équipe précédente.

Après avoir perdu son siège à Racing Point – maintenant Aston Martin – à la fin de la saison dernière, Perez est passé à l’opération Red Bull, beaucoup plus grande.

« J’ai trouvé plus difficile que prévu le changement d’équipe, a-t-il admis. “Le fait que je sois venu dans une équipe si différente en termes de conduite d’une voiture unique et que ce fut un grand changement, il m’a donc fallu plus de temps que prévu pour me mettre à niveau.”

Perez a remporté sa première victoire pour l’équipe dans le Grand Prix d’Azerbaïdjan le mois dernier et a eu un autre podium dans le Grand Prix de France. “Évidemment, j’espère plus que maintenant, mais la saison est toujours très longue”, a-t-il déclaré.

Il est troisième du championnat, 60 points derrière Max Verstappen. Mais Perez a déclaré qu’il n’était pas préoccupé par les comparaisons avec son coéquipier à ce stade.

“Nous savons tous dans ce domaine à quel point Max est bon”, a-t-il déclaré. “Il livre à un très haut niveau [from] FP1.”

« Je suis plus concentré de mon côté sur le fait d’essayer d’être complètement à l’aise avec les choses, d’être à la hauteur en pilotant simplement la voiture. C’était juste un monde très différent de ce à quoi j’étais habitué.

« Je pense que le fait d’avoir déplacé des équipes, probablement [there are] équipes qui sont similaires aux autres, mais je suis allé à un autre extrême. Donc je pense que ça a rendu les choses un peu plus difficiles.

« Mais j’y arrive. Je pense que chaque week-end, nous voyons une bonne amélioration et je ne vois aucune raison pour laquelle je ne pourrais pas faire mieux dans les cinq prochaines courses, par exemple, pour faire un autre pas. Je suis donc content de ma progression jusqu’à présent et de mon niveau auquel je suis à la hauteur, mais évidemment ce n’est pas suffisant et je veux plus que cela.

Après avoir fait ses débuts en Formule 1 avec Sauber en 2011, Perez prendra le départ de la 200e course de Formule 1 de sa carrière ce week-end.

“Vous avez tendance à oublier depuis combien de temps vous êtes ici et combien de courses, combien de moments, combien d’une vie dans le sport”, a-t-il déclaré à propos de l’étape. « C’est une si grande partie de ma vie.

«Je me souviens quand j’ai fait 100 et c’était comme un gros, gros chiffre. Ils viennent si vite. C’est incroyable de regarder en arrière et de réaliser le nombre de courses que j’ai faites. Mais le meilleur, c’est que je suis encore jeune, je l’apprécie toujours autant que mon premier.

“Je suis pleinement motivé et je ne dirais pas que je veux faire 200 autres, mais je veux vraiment continuer et continuer, espérons-le, 100 de plus à mon décompte.”

