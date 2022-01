Perez : Avec Red Bull, je suis à un tout autre niveau en tant que pilote

Sergio Perez a véritablement conquis son équipe Red Bull l’année dernière, dont leur as Max Verstappen, le Mexicain presque sans emploi fin 2020, était un pari pour Helmut Marko et Christian Horner mais il a tenu ses promesses à presque tous les niveaux.

Sans aucun doute, Perez était meilleur que ses prédécesseurs, qui ont été « détruits » par Verstappen, mais ce n’était pas plug-and-play pour le vétéran mexicain qui a déclaré à Speedweek : « J’ai été poussé à la limite par Red Bull Racing. Les ingénieurs, mécaniciens et chefs d’équipe doivent également donner le meilleur d’eux-mêmes. Je devais aussi.

« Tout le monde travaille sans relâche pour obtenir le résultat parfait. Pour moi, ce fut une expérience formidable qui m’a amené à un tout nouveau niveau en tant que pilote.

« Quand vous êtes chez Red Bull Racing, la pression est forte et tout le monde vous regarde, ce que vous faites et vous êtes évidemment beaucoup plus difficile pour un pilote Red Bull, ce qui est très compréhensible. »

Perez est également entré dans l’équipe construite pour Max, et pour cause, car il est clairement le seul jeune pilote avec le talent et les outils, combinant au bon moment, pour défier et battre Hamilton. Tout coéquipier devra le battre régulièrement pour changer cette dynamique.

« Avoir Max comme coéquipier vous pousse vraiment à de nouveaux niveaux », a révélé Perez. « Il est vraiment bon. Il fait vraiment corps avec la voiture. Il est très bon en qualifications, il est aussi très bon en course.

« La saison que Max a faite a été légendaire, c’est vraiment impressionnant et c’est un grand éloge pour lui. Il fait vraiment corps avec la voiture. Il est très complet, expérimenté », a estimé Perez, qui a 213 départs en F1 sur son CV contre 141 pour Verstappen.

Concernant ses propres perspectives pour la saison 2022 de F1, Checo a déclaré : « Je profite beaucoup de ce moment de ma carrière, je suis très heureux, et c’est le plus important. Il existe une bonne base sur laquelle nous pouvons construire et nous améliorer.

« C’est une grande différence par rapport à l’an dernier. Je connais tout le monde dans l’équipe et je sais à qui demander et comment tirer le meilleur parti de chacun. Maintenant, c’est une situation complètement différente.

Quelle différence une année fait!

Dans une interview après la saison de F1, Perez a rappelé la « situation » et les difficultés dans le RB16B que, en même temps, son coéquipier Max Verstappen utilisait à bon escient.

Perez se souvient : « Nous devons prendre en compte le fait que je suis entré dans une philosophie de la voiture très différente de celle que j’avais conduite toute ma carrière. De cet aspect, c’était une adaptation lente, mais oui, juste une voiture très différente, un moteur très différent. Beaucoup de choses à apprendre avec une nouvelle équipe sans tests, en gros. »

L’année dernière, Perez n’était pas le seul à prendre son temps pour trouver ses marques, tous les pilotes qui ont changé d’équipe ont eu du mal, y compris Daniel Ricciardo chez McLaren, Carlos Sainz chez Ferrari et Sebastian Vettel chez Aston Martin ont également mis la pression, prenant le temps de trouver le sweet spot avec leurs nouvelles équipes.

Parmi eux, seul Perez a remporté une course.

Le Mexicain a expliqué comment il a surmonté ces défis : « Essayer simplement différentes choses, travailler sans arrêt. En ce moment, je comprends enfin comment conduire la voiture, comment en tirer le maximum. C’est pourquoi les résultats étaient bien meilleurs.

Avant le début de la saison, Perez a fait une prédiction audacieuse qu’il lui faudrait cinq ou six courses pour être dans la zone, et en effet, il a remporté le spectaculaire Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021 après que le leader Verstappen a subi une éruption. C’était le 6e tour.

Douce victoire pour Checo ! 🏆#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/SGAIcdO1HF – Formule 1 (@F1) 6 juin 2021

Antonio Perez : Merci, mon fils !

De plus, il a captivé l’imagination de ses compatriotes mexicains, son père Antonio Perez Garibay menant les éloges dans sa chronique Medio Tiempo : « Cette victoire n’est pas seulement la sienne, mais c’est aussi avant tout un triomphe pour tous les Mexicains, qui après isolés par la terrible pandémie de Covid-19.

« Après ce moment, nous avons enfin pu nous retrouver sur l’Autodrome Hermanos Rodriguez, pour le Grand Prix qui, d’un point de vue plus que sportif, est aussi une source d’emplois et de croissance économique.

« Cette troisième place signifie que Sergio devient le premier Mexicain à monter sur la plus haute marche du podium dans un Grand Prix au Mexique et il devient également le premier Mexicain à mener des tours dans un Grand Prix dans notre pays. Merci, mon fils !

Également rempli d’éloges d’après-saison pour Perez, Verstappen, 31 ans, qui a «baptisé» son coéquipier en tant que «ministre de la Défense» pour l’équipe Red Bull.

Le champion du monde a rappelé : « Au début, nous ne savions pas exactement comment la collaboration fonctionnerait, mais Checo est une personne incroyable – et pas seulement quelqu’un avec qui vous pouvez travailler. C’est aussi un gars super sympa et un vrai père de famille.

Bien que les extraits sonores aient généralement été positifs pour Perez, il convient de noter que malgré le fait que Verstappen ait remporté le titre 2021 de F1 n’est pas allé à Red Bull, à la place, Mercedes l’a revendiqué pour une huitième fois consécutive sans précédent.

Verstappen : J’espère vraiment que Checo et moi pourrons travailler ensemble encore longtemps

Cette Mercedes a réussi avec Lewis Hamilton deuxième au classement final du championnat et sans que Valtteri Bottas ne remporte une course toute la saison. Ainsi, Perez n’a pas réussi à remporter celui-là, il devait avoir rapporté plus de points pour en faire une saison parfaite, 28 de plus pour être précis.

Cela peut être excusé car il était le nouveau gars de l’équipe lors de sa première année avec l’équipe tandis que Bottas a été Merc-wingman pendant cinq ans, aidant son équipe à remporter les titres des constructeurs depuis son arrivée en 2017.

En 2022, il n’y aura plus nulle part où se cacher et Perez admet qu’il a du travail à faire pour suivre Verstappen, en particulier en qualifications. En course, il devrait au moins avoir Max en ligne de mire.

Il sait qu’il sera à l’honneur, surveillé de près. S’il vacille, il n’y a pas d’autre pilote sur la grille avec une file d’attente plus longue de bons coups qui veulent leur siège comme le fait Perez, avec (mâchonnant !) Pierre Gasly en tête d’une liste qui va bien.

Mais tant que Perez continue de livrer et à la suite de son premier triomphe en F1, Verstappen indique clairement avec qui il veut partager un garage dans un avenir prévisible : « Nous avons passé beaucoup de bons moments ensemble. Ce n’est pas souvent que vous avez un coéquipier comme Checo. J’espère vraiment que nous pourrons travailler ensemble encore longtemps.