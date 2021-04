Perez battra-t-il Verstappen lors de la première victoire de Red Bull en 2021 à Imola? · .

On a le sentiment que «tout peut arriver» dimanche lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne – même s’il ne pleut pas.

L’un de ces résultats pourrait de manière tout à fait réaliste être une victoire pour Red Bull – et non pour le pilote qui a fait toutes ses victoires au cours des deux dernières saisons.

Sergio Perez a remporté le premier départ en première ligne de sa carrière en Formule 1 lors des qualifications, et partira avec le pneu souple Pirelli. Les voitures à sa gauche sur la grille, l’une juste devant et l’autre juste derrière, seront toutes deux sur le pneu moyen le plus durable généralement considéré comme le composé le plus tactiquement sain pour démarrer.

Perez, qui est devenu vainqueur du Grand Prix il y a à peine trois courses, est bien conscient qu’il a un grand défi devant lui.

«S’il y a une place où vous ne voulez pas participer à votre deuxième course avec une nouvelle équipe, c’est probablement Imola», a-t-il déclaré après les qualifications. Mais ensuite il a ajouté: “Je pense que nous avons une voiture fantastique pour la course.”

Son coéquipier Max Verstappen ne peut pas en dire autant de la troisième place sur la grille, car un problème d’arbre de transmission l’a empêché de faire de longues courses lors des essais vendredi. Mais il ne pense pas que «ce sera un gros problème», surtout après avoir rivalisé avec le vainqueur du Grand Prix d’Émilie-Romagne Lewis Hamilton jusqu’au drapeau à damier du Grand Prix de Bahreïn le mois dernier.

«Nous avons deux voitures près de Lewis sur des pneus différents. J’espère que cela donnera de l’excitation demain », a déclaré Verstappen.

Verstappen a gaspillé son tir en pole position Un moment hors piste au début de son tour en Q3 a blessé la place de Verstappen sur la grille, mettant fin à sa longue séquence de sur-qualification de ses coéquipiers et le plaçant derrière deux voitures au moins aussi rapides que la sienne sur une piste. où il est difficile de dépasser.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, était convaincu que Verstappen avait un avantage de rythme en qualifications sur le pneu tendre qui aurait dû lui assurer la pole position. Mais comme l’a observé le conducteur en premier lieu, «nous pourrions tous revenir en arrière et regarder nos données et dire que nous pourrions aller plus vite – en fin de compte, c’est ce que vous faites à ce moment-là qui compte.»

Regardez dans les données et cela suggère que Hamilton a l’avantage sur Verstappen sur le composé moyen sur un tour. Le défaut d’arbre de transmission de Verstappen lors de la deuxième séance d’essais signifie qu’il existe peu de données comparatives pour les longs trajets pour suggérer lequel des deux sera le plus rapide en course. Ensuite, il y a Perez, qui n’était pas sûr de pouvoir se rendre en Q3 sur le médium et a dû utiliser le souple, d’où son pneu de départ.

Les estimations de Pirelli et des équipes sur l’écart de performance entre ces deux composés ont été révisées à plusieurs reprises au cours du week-end, mais il y a maintenant un consensus sur le fait que le pneu le plus durable ne donnera pas nécessairement un avantage immédiat si la course a lieu en conditions assez fraîches.

Hamilton aura deux Red Bulls respirant dans son cou Il peut s’échauffer plus vite, car la plupart des pilotes ont pris au moins deux tours sur les manches de qualification pour faire entrer le soft dans sa fenêtre de performance, mais rien ne suggère qu’il durera plus longtemps – notamment lorsqu’il est attaché à la voiture du célèbre chuchoteur de pneus Perez.

“Nous avons senti en tant qu’équipe que le soft est loin d’être ce qu’il était l’an dernier”, a expliqué Perez. «C’est donc un bon pneu de course. C’est juste différent du médium, et c’était très important et crucial pour moi d’acquérir cet apprentissage, cette cohérence et cette progression. [by using it in Q2]. »

Le chef des pneus F1 de Pirelli, Mario Isola, s’attend à un petit grain des pneus tendres, et a également pensé que «le médium fonctionne assez bien pour Mercedes» vendredi lorsque les pneus arrière fonctionnaient à une pression de départ de 19 psi. Cela a ensuite été porté à 20 psi, ce qui changera la sensation pour les pilotes si ce n’est les temps au tour.

Dans ce cas, Perez ne doit pas nécessairement être en avance sur Hamilton lors du premier relais de la course. Tant qu’il peut suivre le rythme, il peut acquérir encore plus d’expérience du composé et recueillir des données à ce sujet avant que ses principaux rivaux pour la victoire ne passent dessus, et si Red Bull décide pour une stratégie à deux arrêts, il aura un net avantage de rythme avec un retour aux softs pour son dernier relais.

Hamilton est bien conscient de la liberté stratégique que Red Bull peut avoir sur Mercedes, d’autant plus que son propre coéquipier Valtteri Bottas ne s’est qualifié que sixième après un problème d’échauffement de ses softs en Q3, mais dit qu’il y a plus à la course s’il mène le peloton à travers le peloton. tours d’ouverture.

“Je pense que demain, ils ont ces derniers, je veux dire si nous sommes capables de descendre dans l’ordre, alors ils ont évidemment un meilleur jeu de cartes en termes de stratégie”, a-t-il déclaré. «Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas sortir quelque chose d’unique et faire quelque chose de différent.

«Je ne suis pas vraiment sûr de ce qui s’est passé avec Valtteri, c’est très difficile de dépasser ici. Donc, il n’aura probablement pas le soutien de lui dès le début, mais néanmoins, peut-être qu’il survivra. Mais sinon, nous devons simplement nous concentrer sur notre travail et essayer de faire absolument tout et plus pour garder ces gars derrière.

Du caoutchouc frais pourrait mettre Sainz en jeu Les pilotes plus bas dans l’ordre sont convaincus que ce sera une course à guichet unique à moins qu’il ne pleuve, et Esteban Ocon d’Alpine prévoit un grand écart entre sa neuvième place sur la grille et les voitures en tête après avoir obtenu le «maximum». hors de ses machines lors des qualifications. Cela pourrait conduire à un train de voitures derrière lui ou à une bataille pour les points inférieurs. L’admission d’Ocon pourrait également donner à Mercedes et à Red Bull un marqueur pour le chronométrage des arrêts au stand afin d’éviter la circulation.

Carlos Sainz Jnr de Ferrari est le premier des pilotes à commencer la course sur du caoutchouc frais, n’ayant pas atteint la Q3. Son rythme de course à Bahreïn était fort, en particulier plus tard, et Ferrari semble avoir le rythme pour être plus rapide – même si son coéquipier Charles Leclerc a déclaré qu’il ne savait pas vraiment où il se situait dans l’ordre hiérarchique à Imola.

Temps de qualification au complet

À toi

Perez battra-t-il Verstappen pour une première victoire en 2021, le pneu souple est-il aussi proche du rythme du médium que Red Bull l’attend, Bottas peut-il se remettre de son résultat décevant au troisième trimestre et la stratégie des deux arrêts sera-t-elle tentée par quelqu’un?

Partagez votre point de vue sur le Grand Prix d’Émilie-Romagne dans les commentaires.

