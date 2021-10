Perez : Ce n’était pas une course facile pour moi

Sergio Perez a admis que sa troisième place acharnée à Istanbul n’était pas simple et que le Grand Prix de Turquie 2021 n’était pas une course facile pour lui.

Perez a été embauché par Red Bull pour une raison simple, et c’est d’avoir un pilote expérimenté capable de soutenir le pilote principal de l’équipe Max Verstappen dans sa quête pour obtenir son premier titre de championnat des pilotes de Formule 1. Il n’était pas en mesure de faire son travail fréquemment, mais a convenablement compensé cela à Istanbul Park.

Perez s’est qualifié septième en Turquie, mais a commencé sixième après que Lewis Hamilton ait purgé sa pénalité moteur, et était l’une des voitures que Hamilton a dû dépasser lors de sa course limitant les dégâts depuis la 11e place. Comme il s’est avéré, le RB16B du Mexique était impossible à dépasser malgré les prouesses de course du septuple champion. La bagarre entre les deux au tour 34 s’est avérée être le point culminant de la course.

Perez a ensuite parlé de sa course difficile dans le communiqué de presse de son équipe et a déclaré : « Ce podium est très spécial car ce n’était pas une course facile pour moi, c’était parfois dur et épuisant, donc je suis très heureux ce soir.

« Cela fait un moment que je n’ai pas été là-haut, je pense que les deux ou trois dernières courses, nous aurions dû être sur le podium, mais nous avons été tellement malchanceux. J’ai pris un bon départ, je pense qu’il y a eu un contact entre Fernando et Pierre dans le premier virage donc il y avait trois voitures, dont moi, et je pensais que nous n’allions pas y arriver mais au final, c’était un bon résultat pour moi.

« Après cela, je ne me sentais pas à l’aise dans le premier relais avec la voiture et j’ai perdu beaucoup de terrain, mais le deuxième relais consistait à pousser au bon moment et à utiliser mon expérience pour obtenir un podium pour l’équipe.

À propos de sa bataille épique avec Hamilton, il a déclaré : « Lewis se rapprochait très vite et à ce moment-là, j’avais beaucoup de mal avec mes pneus, il avait un bon rythme et je pensais qu’il pourrait me dépasser, mais cela s’est transformé en un bon combat. et je suis arrivé en tête. Lewis est un pilote de haut niveau et c’était agréable de courir avec lui.

« Quand j’étais sur le podium, j’ai vu beaucoup de drapeaux mexicains dans les tribunes, nous sommes si loin de chez nous ici en Turquie, donc c’était agréable à voir.

« Je pense que nous pouvons apprendre beaucoup de cette course, c’est un bon résultat pour l’équipe et maintenant nous attendons avec impatience Austin », a conclu le vétéran mexicain.

Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a décrit comment l’équipe a géré la stratégie avec Perez et a déclaré: « Pour nous, le moment crucial d’aujourd’hui a été le moment où opposer Checo. parce que nous ne pensions pas que les pneus de Hamilton allaient arriver à la fin de la course.

Horner ne tarit pas d’éloges sur le Mexicain : « Checo a fait un travail incroyable aujourd’hui, il a couru Lewis aussi fort que Max. Il est allé roue contre roue avec lui et il s’est en fait retrouvé dans la voie des stands lorsque Lewis l’a fait sortir, puis c’était une course d’accélération dans la ligne droite départ-arrivée et il est resté fidèle à ça.

« La prochaine course à Austin a été une forte emprise à Hamilton, nous allons donc devoir être au sommet de notre jeu, c’est génial d’être dans ce combat et toute l’équipe en profite vraiment », a conclu Horner.

Malgré son podium en Turquie, Perez est toujours cinquième au classement des pilotes à 10 points derrière Lando Norris de McLaren, Red Bull étant toujours derrière Mercedes de 36 points.