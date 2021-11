Perez: C’était dommage que nous ayons endommagé la voiture

Sergio Perez vient à sa course à domicile après avoir obtenu deux podiums consécutifs lors des deux dernières courses, mais a commencé son week-end au Mexique avec un shunt, endommageant sa voiture, ce qui est dommage selon le Mexicain.

Comme si la confiance que Perez a acquise grâce à ses deux troisièmes places aux États-Unis et en Turquie ne suffisait pas, ses fans à domicile participant au Grand Prix du Mexique de Formule 1 2021, ne manqueront pas d’accumuler plus de confiance pour leur héros local.

Cependant, le pilote Red Bull doit faire face à un revers, car il a écrasé sa RB16B au début de la FP1 au virage 16 du circuit poussiéreux, ce qui a nécessité un long travail de réparation qui l’a obligé à rester dans le garage de l’équipe pendant la majeure partie de la session.

Cependant, Perez a récupéré dans les 20 minutes restantes de la séance pour terminer quatrième à 0,146 seconde de son coéquipier, le rythme de Max Verstappen.

Cependant, FP2 a vu l’écart du Mexicain avec Verstappen augmenter à 0,570s.

Le joueur de 31 ans a parlé de sa journée dans le briefing médiatique de son équipe vendredi et a commencé par parler de son accident du matin.

« Je pense que nous n’avons pas perdu autant de progrès aujourd’hui, malgré le shunt en FP1 », a-t-il affirmé. « C’était dommage que nous ayons endommagé la voiture et que nous ayons donné un peu de travail supplémentaire aux garçons dans le garage, mais à part cet incident, c’était une journée positive.

« Je me sens plus à l’aise sur les longs relais que sur un tour, donc je pense qu’il y a encore du potentiel pour améliorer la voiture sur les courts », a poursuivi Perez.

« J’ai encore une session pour travailler dessus et mon objectif est d’être au premier rang demain. Les marges seront très proches en qualifications pour la Mercedes, mais j’espère que nous pourrons verrouiller cette première ligne. »

Malgré l’écart grandissant avec son coéquipier lors de la deuxième séance d’essais, l’ancien pilote de Racing Point n’est pas perturbé et reste confiant dans sa progression du week-end.

« Je ne pense pas que cela ait été une journée représentative en termes de prédiction des qualifications, demain tout sera encore plus proche, et il sera intéressant de voir comment nous nous alignons tous », a expliqué Perez.

Il a ensuite épargné un mot à ses fans mexicains adorateurs et a déclaré: « Les fans ont déjà été incroyables, c’est génial de regarder autour de nous et d’avoir tant de soutien ici, tout le monde est tellement enthousiaste et me pousse à aller plus vite.

« Chaque fois que j’arrête la voiture, j’entends la foule et ce n’est que vendredi », a conclu le pilote né à Guadalajara.

Alors que Perez et ses fans aimeraient que leur pilote préféré gagne ce week-end, il n’en reste pas moins qu’il n’est pas en lice pour le titre des pilotes cette saison, alors que son coéquipier, Max Verstappen l’est, ce qui signifie que si Red Bull trouve le mauvais pilote menant la course, des décisions difficiles et impopulaires pourraient être prises. (Suivez-moi sur Twitter @MallakJad)

