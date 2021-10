Perez dit que la pluie lui a fait perdre du temps après avoir perdu la pole face à Verstappen · .

Sergio Perez dit que la pluie qui est tombée à la fin des qualifications lui a coûté du temps après avoir perdu la pole position face à son coéquipier lors de leurs derniers runs.

Le pilote Red Bull a été le plus rapide après les premiers runs en Q3, mais a été battu en pole par Max Verstappen. Lewis Hamilton a également battu le temps de Perez, le reléguant à la troisième place.

« Nous étions très proches dans ce dernier tour », a déclaré Perez. « Je pense que nous avons fait un excellent travail en équipe. »

« Malheureusement, ma dernière tentative n’a pas été aussi bonne tout au long du tour. J’ai beaucoup progressé dans le premier secteur et je n’ai pas pu le garder progressivement.

Certains pilotes ont été prévenus que la pluie commençait à tomber à la fin des qualifications.

« Je pense que la pluie m’a frappé trop fort dans le dernier secteur », a déclaré Perez. « Il y avait des taches de pluie et j’ai perdu un peu d’adhérence dans deux virages et je pouvais juste voir mon delta se déclencher. »

Perez a amélioré son temps au tour de 1’33.180 à 1’33.134 lors de son dernier run. Cependant, son dernier temps du secteur était plus lent, 30,803 secondes contre 30,644s. Verstappen a fait 30,672 secondes dans le secteur trois lors de son dernier tour.

Verstappen a déclaré que son premier tour « n’était pas incroyable » et était soulagé de prendre la pole avec son dernier effort malgré la pluie.

« Dans le dernier tour, il a également commencé à cracher comme un peu de bruine dans le dernier secteur, en particulier », a-t-il déclaré. « Je ne savais pas si j’allais conserver mon temps au tour.

« Mais c’était suffisant et bien sûr, pour marquer le temps au tour et être en pole position et aussi être P1 et P3 en équipe, je pense que c’était une très bonne performance. »

Avec Hamilton séparant les pilotes Red Bull sur la grille, mais l’autre Mercedes de Valtteri Bottas partant neuvième après une pénalité, Verstappen a déclaré que Red Bull devra « travailler ensemble en équipe pour obtenir le meilleur résultat possible ».

