Perez doit trouver “quelques dixièmes” avant de se qualifier

Dans le tour d’horizon : Sergio Perez a déclaré que Red Bull avait un rythme de course élevé et qu’il n’avait besoin que de petites modifications de configuration pour lutter pour la pole.

Perez : « affiner » tout ce qui est nécessaire pour être dans la course à la pole Perez a terminé deuxième aux essais, neuvième, tandis que son coéquipier Max Verstappen a dominé la séance. Bien que la paire ait été séparée de six dixièmes de seconde, Perez est convaincu que lui et Red Bull peuvent changer du jour au lendemain pour être en lice pour la pole.

« De notre côté, nous devons juste trouver un peu de réglage fin », a-t-il déclaré. « Vous avez ces problèmes dans la pratique où je ne suis pas très à l’aise avec la voiture. Je prends en quelque sorte une direction et probablement pas la bonne.

« Donc, je ne suis pas du tout inquiet. Je pense que nous avons un bon rythme et le rythme à long terme semble prometteur. Donc, si nous parvenons à trouver quelques dixièmes du jour au lendemain, nous nous battons pour demain, ce qui est important. »

Seidl: Aucun changement aux arrêts au stand de McLaren avec de nouvelles règles

Andreas Seidl a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que McLaren ait besoin de modifier les procédures avec le nouveau règlement sur les arrêts aux stands, dans lequel la FIA surveillera les temps de réaction des mécaniciens.

« Avec la façon dont nous effectuons les arrêts au stand, il s’agit à peu près d’explorer ce qui était permis par les réglementations pour assurer la sécurité de notre propre peuple.

“Je ne m’attends à aucun changement, en fait, pour nous sur cette base.”

Powell sur le poteau pour l’ouvreur de la série W

Le vainqueur de la finale de la W Series 2019 commence la nouvelle saison en têteAlice Powell a pris la pole lors de la première course de la W Series de 2021. Sur une piste quelque peu grasse, après la deuxième séance d’essais de F1, les conditions se sont améliorées tout au long des 30 minutes de qualification et Powell a pris la pole en plus d’un dixième de seconde.

Sarah Moore était la deuxième plus rapide, se classant au premier rang entièrement britannique, avec sa coéquipière de la Scuderia W (sous le nouveau système d’équipes de la série W) Belen Garcia à quelques centièmes derrière, en troisième.

Le champion en titre Jamie Chadwick et la vice-championne 2019 Beitske Visser ont passé une grande partie de la session bien loin des meilleurs temps. Visser a réussi à boucler un tour pour se hisser à la quatrième place sur la grille dans les derniers instants de la séance, mais Chadwick ne s’est qualifié que huitième.

Depuis mon arrivée ici en Autriche 🇦🇹 J’ai malheureusement été testé positif pour COVID. Je suis ravi de ne pas rejoindre l’équipe C4 pour la couverture de la série W et de la F1 ce week-end. Je me repose actuellement et j’espère être à nouveau en forme bientôt ! 💪🏼 Merci pour tous les msgs, appréciez le soutien 💙 pic.twitter.com/VUZ200AYjf – billywhizz (@BillyMonger) 25 juin 2021

