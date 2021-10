Perez en tête des derniers essais alors que Hamilton et Verstappen perdent des temps plus rapides · .

Sergio Perez est resté en tête lors de la dernière séance d’essais du Grand Prix des États-Unis, réalisant un tour du Circuit des Amériques en 1’34.701.

Cependant, Lewis Hamilton et Max Verstappen ont tous deux établi des temps au tour plus rapides qui ont été supprimés en raison de violations des limites de la piste. Hamilton a établi un 1’34.458 et Verstappen un 1’34.383.

Verstappen était à nouveau frustré par le trafic, remontant derrière Antonio Giovinazzi dans un tour lent et perdant un autre temps potentiel, après celui qu’il avait supprimé pour violation des limites de la piste.

Comme lors des séances de vendredi, les pilotes ont privilégié les trains de pneus tendres, réservant les pneus médiums et durs pour la course de demain. Les seuls pilotes à avoir utilisé la gomme plus dure étaient Sebastian Vettel et Pierre Gasly, qui ont tous deux initialement utilisé des pneus à mélange médium. Vettel, qui s’élancera du fond de la grille en raison d’une pénalité de changement de groupe motopropulseur, a effectué deux passages supplémentaires sur les pneus à flancs jaunes, sauvant son soft run pour la fin de la séance.

Red Bull a mené la première demi-heure de la séance, Verstappen ayant l’avantage sur Perez. Mercedes a entamé la procédure discrètement, Valtteri Bottas restant dans le garage pendant une grande partie des 40 premières minutes.

Bottas et George Russell ont tous deux fait des vrilles en piste, Bottas est sorti du trottoir à la sortie du virage six et a crevé ses pneus. Russell a eu une vrille plus dramatique, bien qu’il ait réussi à ne pas entrer en contact avec des barrières ou d’autres voitures sur son chemin à travers la piste au virage cinq.

Ferrari a semblé rapide en début de séance mais a glissé vers la fin. Carlos Sainz Jnr a signé son meilleur temps dans le dernier quart d’heure de séance, lorsque les pilotes se sont engagés dans leurs dernières performances. Il a divisé les temps des Red Bulls, d’abord le plus rapide de tous jusqu’à ce que Perez puisse récupérer la place.

Après avoir pris du retard sur son coéquipier alors que McLaren semblait quelque peu à la dérive de Ferrari, Lando Norris a réalisé un très bon dernier run. Norris était le seul des deux pilotes McLaren à battre la paire Mercedes, Ricciardo terminant septième.

Pierre Gasly a connu une autre séance frustrante, loin du rythme jusqu’aux dernières manches, mais le pilote AlphaTauri a tout de même pu battre une Ferrari, Charles Leclerc terminant la séance neuvième. Esteban Ocon a complété le top 10, son coéquipier Fernando Alonso loin du rythme en dix-septième.

Alonso fait face à une pénalité de grille après être devenu le dernier pilote à dépasser l’allocation maximale de pièces du groupe motopropulseur. Alpine a renouvelé chaque élément de son groupe motopropulseur Renault, y compris l’échappement. Il rejoint Bottas, Vettel et Russell en prenant des pénalités de grille liées à l’unité de puissance.

Troisième résultat des essais du Grand Prix des États-Unis 2021

Lacunes visuelles de la troisième pratique

Sergio Perez – 1’34.701

+0.104 Carlos Sainz Jnr – 1’34.805

+0.211 Max Verstappen – 1’34.912

+0,244 Lando Norris – 1’34,945

+0.287 Valtteri Bottas – 1’34.988

+0,518 Lewis Hamilton – 1’35,219

+0.644 Daniel Ricciardo – 1’35.345

+0.697 Pierre Gasly – 1’35.398

+0.987 Charles Leclerc – 1’35.688

+1.010 Esteban Ocon – 1’35.711

+1.150 Sebastian Vettel – 1’35.851

+1.322 George Russell – 1’36.023

+1.361 Kimi Räikkönen – 1’36.062

+1.417 Nicolas Latifi – 1’36.118

+1.551 Antonio Giovinazzi – 1’36.252

+1.691 Lance Balade – 1’36.392

+1.789 Fernando Alonso – 1’36.490

+1.871 Yuki Tsunoda – 1’36.572

+1.970 Mick Schumacher – 1’36.671

Pilotes à plus de dix secondes du rythme omis.

