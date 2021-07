Perez envisage la rédemption au Hungaroring après le “week-end le plus pauvre” à Silverstone

Dans le tour d’horizon: Sergio Perez dit que lui et son équipe sont désireux de dépasser leur désastreux week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne.

En bref

Perez : Budapest, une opportunité de racheter SilverstoneAprès avoir échoué lors des qualifications de sprint et avoir dû commencer le Grand Prix de Grande-Bretagne depuis la voie des stands, Perez a subi un week-end désastreux à Silverstone. Il a dû sacrifier la 10e place au stand afin d’empêcher Lewis Hamilton de marquer le point bonus du meilleur tour.

“Ce fut un désastre total de notre côté”, a-t-il admis hier, “Avec la course de sprint, quand je suis parti, cela a pratiquement ruiné nos chances de faire quoi que ce soit.

« Alors nous nous sommes regroupés. Nous avons travaillé dur au cours de la semaine pour être aussi préparés que possible. Maintenant, j’attends avec impatience celui-ci. C’est, sinon le week-end le plus pauvre de la saison de notre côté, c’était très serré. J’attends donc avec impatience la Hongrie et concentrez-vous sur celle-ci. »

La série de points record de Norris termine une récompense pour un travail acharné

Lando Norris dit que sa série de 15 points consécutifs, qui a commencé avant le début de la saison, reflète le travail acharné que lui et McLaren ont fourni pendant son séjour avec eux.

“C’est impressionnant”, a déclaré Norris. « C’est une récompense et un bonus pour le travail que nous avons fourni et les bons résultats que nous avons obtenus.

« Tout en fait partie. De toute évidence, une grande partie de cela s’est déjà poursuivie depuis la saison dernière. Mais la meilleure chose est que jusqu’à présent cette saison tout se passe très bien. Ça va se planifier – mieux que de planifier la plupart du temps – alors nous essaierons de continuer. »

Alonso ne ressent pas son âge à 40 ans

Alonso a eu un grand anniversaireFernando Alonso a admis qu’il ne s’attendait pas à courir en Formule 1 à l’âge de 40 ans après avoir célébré son anniversaire historique hier.

“Je ne me sens pas sûr de 40, c’est le nombre qui me surprend aussi”, a déclaré Alonso. « Quand je le vois, quand je vois tout le monde dans le camping-car – parce que l’équipe a préparé une très belle décoration de ma chambre et de la salle à manger aussi – c’est un nombre plus important que ce que je ressens.

Alonso a remporté le Grand Prix de Hongrie à l’âge de 22 ans. Il a déclaré qu’à l’époque, il ne se serait jamais attendu à être encore en F1 18 ans plus tard.

« Vous ne vivez que le présent », dit-il. “Vous ne pensez pas trop à l’avenir à cet âge et vous êtes juste concentré sur le week-end de course et vous pouvez difficilement vous imaginer plus de deux ou trois ans à partir de ce moment.

“Maintenant, c’est une chose différente, je suis plus habitué au sport, à la Formule 1 et à toutes les choses qui sont assez uniques ici. Quand je suis arrivé dans le sport, je venais d’une toute petite ville du nord de l’Espagne sans expérience, sans antécédents, sans rien. Et puis vous conduisez dans ce monde et vous êtes choqué quatre, quatre, cinq, six, sept ans jusqu’à ce que vous soyez habitué à tout. Alors maintenant, c’est un peu différent. Vous savez comment sont les choses et vous vous amusez.

Tsunoda vise la régularité en Hongrie

Après une baisse de forme plus tôt dans l’année, Yuki Tsunoda cherche à poursuivre son meilleur parcours ces derniers temps en Hongrie. Il s’est dit satisfait d’être « de retour au format standard normal » avec trois séances d’essais avant les qualifications.

« J’ai déjà roulé en Hongrie [for] deux ans et j’aime beaucoup cette piste, alors j’ai hâte d’y être », a déclaré le pilote AlphaTauri.

“Récemment [I’m] avoir des courses régulières par rapport au début de la saison, ce dont je suis heureux, et pour avoir construit la confiance pour le pilotage – se lever, s’améliorer. Je pense que ce dont j’ai besoin maintenant, c’est de cohérence.

Nouvelle location Alfa Romeo responsable de la participation F1

Depuis le renouvellement de son partenariat avec Sauber, Alfa Romeo a décidé de consolider son propre lien avec l’équipe de F1 en nommant Cristiano Fiorio responsable de la marque au sein de la F1.

Fiorio rapportera directement à Jean-Philippe Imparato, PDG de la marque Alfa Romeo, et travaillera sur l’utilisation de leur connexion à la F1 pour faire avancer la stratégie d’électrification d’Alfa Romeo dans ses véhicules routiers.

