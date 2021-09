Perez et Latifi prendront le départ du Grand Prix des Pays-Bas depuis les stands · .

Sergio Perez et Nicholas Latifi prendront le départ du Grand Prix de Belgique depuis la voie des stands suite aux modifications apportées à leurs voitures depuis la séance de qualification d’hier.

Alors que Perez s’est qualifié à une modeste 16e place pour la course d’aujourd’hui, Red Bull en profite pour installer un nouveau groupe motopropulseur sur sa voiture. Perez devait en avoir besoin avant la fin de la saison, et le faire lors d’une course où il est déjà prêt à partir près de l’arrière minimisera l’impact de la pénalité sur sa course.

La FIA a confirmé que Red Bull avait installé un nouveau groupe motopropulseur Honda complet sur la voiture de Perez, y compris une nouvelle spécification de batterie. Il prendra donc le départ de la course depuis la voie des stands.

Williams a également équipé Nicholas Latifi de pièces de spécifications différentes de celles utilisées en qualifications. L’équipe a dû faire face à un travail de réparation important après son grave accident au cours de la Q2.

Le FW43B de Latifi aura un nouvel ensemble aileron avant et nez pour la course, ce qui signifie qu’il devra également partir des stands.

Cela laissera 18 voitures sur la grille pour la course d’aujourd’hui. Yuki Tsunoda remontera d’une place à la 14e place, tandis que derrière lui Sebastian Vettel, Robert Kubica, Mick Schumacher et Nikita Mazepin gagneront chacun deux places.

