Perez et Leclerc ont évité une collision qui a conduit au deuxième drapeau rouge – .

Les commissaires de course ont autorisé Charles Leclerc et Sergio Perez après une enquête sur la collision entre les deux lors du Grand Prix d’Arabie saoudite.

L’incident s’est produit au virage trois au 15e tour, peu de temps après un redémarrage à l’arrêt suite à une interruption du drapeau rouge. Leclerc et Perez sont entrés en contact, envoyant Perez filer devant le terrain derrière eux.

Alors que les conducteurs faisaient une embardée pour les éviter, George Russell et Nikita Mazepin se sont retrouvés impliqués dans une autre collision, ce qui a entraîné un deuxième drapeau rouge à la course.

Après avoir parlé aux deux pilotes et examiné l’incident, les commissaires sportifs « ont déterminé qu’aucun des deux pilotes n’était principalement à blâmer », ont-ils déclaré dans un communiqué.

Leclerc a été coincé entre Perez et un mur, entraînant la collision. « Charles était dans une position où il ne pouvait rien faire », a déclaré Perez.

« Je ne m’attendais plus à ce qu’il soit là, car il n’y avait plus de place pour lui. Et pendant que nous faisions le virage, il a juste emmêlé mon pneu arrière gauche.

Leclerc a souligné que leurs roues s’étaient chevauchées, ce qui l’a empêché de reculer lors d’une collision. « J’étais à l’extérieur et je suis presque sûr qu’il m’a vu », a expliqué le pilote Ferrari.

« Il pensait probablement que j’avais encore le choix de laisser tomber. Mais le truc c’est que sa roue arrière était là, donc je n’avais pas le choix et j’ai essayé de serrer, genre, toucher un peu le mur. Et puis sa roue est tournée.

« Heureusement pour moi, il n’y a pas eu trop de dégâts. »

Leclerc a terminé la course en septième position, mais Perez a été contraint à l’abandon en raison des dommages subis dans l’accident.

