Pérez et Red Bull terminent devant le premier jour aux États-Unis

22/10/2021

Le à 23:26 CEST

Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull) a mené vendredi les deuxièmes essais libres du Grand Prix des États-Unis, qui se déroule sur le Circuit des Amériques à Austin. Le pilote mexicain a été le protagoniste, réalisant le meilleur temps de la séance (1.34.946), tandis que son coéquipier Max Verstappen n’a bouclé aucun tour sur la gomme tendre et a terminé huitième, à 8 dixièmes du retard. Bien que le point culminant de la part du pilote néerlandais ait été le piqué brutal, roue contre roue, avec Lewis Hamilton. L’Anglais l’a obligé à lever le pied de l’accélérateur avec un extérieur surprenant et a pris un peigne et les insultes de Max : « Stupide, idiot. » Un incident inapproprié aux essais libres et qui reflète une nouvelle fois la forte tension entre les deux pilotes, qui arrivent à Austin à 6 points d’écart au classement général du Championnat du Monde avec six manches à disputer avant la conclusion du championnat.

Après Perez et devant la Mercedes de Hamilton et Bottas a été localisé Norris , à 2 dixièmes, tandis que la deuxième McLaren de Ricciardo et l’Aston Martin de Stroll ont réussi à surpasser les temps des Ferrari de Leclerc et Sainz, avec Verstappen entre ces deux derniers, dans un top 8 un peu éclaircissant et avec les pilotes dans la zone médiane à un peu plus d’une demi-seconde du meilleur temps.

Fernando Alonso, qui a commencé sa participation au GP des États-Unis avec une panne qui lui a permis à peine de boucler 15 minutes lors des premiers essais libres, a terminé la journée avec une frayeur, perdant l’arrière de son Alpine à l’entrée du virage 19 L’Asturien s’est écrasé dans le barrières, mais a pu rentrer en boîte sans problème, en attendant que ses sensations s’améliorent ce samedi.

GP des États-Unis. Gratuit 2 :

1. Sergio Pérez (Taureau Rouge) 1 « 34 » 946

2. Lando Norris (McLaren) 1’35 » 203

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 1’35 » 310

4. Valtteri Bottas (Mercedes) 1’35 » 360

5. Daniel Ricciardo (McLaren) 1’35 » 457

6. Lance Balade (Aston Martin) 1’35″561

7. Charles Leclerc (Ferrari) 1’35″572

8. Max Verstappen (Red Bull) 1’35 » 824

9. Carlos Sainz (Ferrari) 1’35 » 919

10. Antonio Giovinazzi (Alfa Roméo) 1’36″138

11. Esteban Ocon (Alpin) 1’36 » 158

12. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 1’36 » 242

13. Fernando Alonso (Alpin) 1’36 « 376

14. Kimi Räikkönen (Alfa Roméo) 1’36″558

15. Sebastian Vettel (Aston Martin) 1’36 » 718

16. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 1’36″983

17. Mick Schumacher (Haas) 1’37″041

18. Nicholas Latifi (Williams) 1’37 « 254

19. George Russell (Williams) 1’37 » 490

20. Nikita Mazepin (Haas) 1’38″026