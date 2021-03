«  Perez fera regretter à Mercedes d’avoir conservé Bottas  »

Si finalement le fait d’avoir un deuxième pilote solide donne l’avantage à Red Bull, Mark Priestley dit que Mercedes «regrettera» de garder Valtteri Bottas au-dessus de George Russell.

Surprenant Bottas lors de leur apparition unique en tant que coéquipiers de Mercedes au Grand Prix de Sakhir de l’année dernière, les experts et les fans ont appelé Mercedes à laisser tomber le Finlandais et à mettre Russell dans la voiture.

Le patron du sport automobile de Mercedes, Toto Wolff, est resté fidèle à ses armes, gardant Bottas comme coéquipier de Lewis Hamilton en 2021, tandis que Russell devait en disputer un troisième, et ce qu’il espère sera final, la saison avec Williams.

Mais alors que Mercedes a peut-être conservé son alignement, Red Bull a changé de pilote pendant la saison morte, mettant Sergio Perez dans la voiture et reléguant Alex Albon à un rôle de pilote d’essai.

Perez s’est mérité le titre de « Pilote du jour » lors de ses débuts avec Red Bull alors qu’il se battait depuis un départ dans la voie des stands pour franchir la ligne P5.

Quant à Bottas, il a commencé troisième et a terminé troisième, ne montrant aucun signe de s’impliquer dans la bataille pour la victoire de la course.

Priestley, un ancien mécanicien de McLaren devenu expert, pense que les performances contrastées entre Perez et Bottas feront regretter à Mercedes sa décision de pilote.

«Personnellement, oui, je pense qu’ils le feront», a-t-il déclaré à sa chaîne YouTube quand on lui a demandé s’il pensait que Mercedes regrettait la décision de conserver Bottas au lieu de faire venir Russell.

«Ils le regretteront si Perez est un concurrent plus fort que Bottas et cela devient un combat à quatre ou un combat à deux équipes.

«Mercedes a toujours eu le dessus car ils ont eu les deux voitures les plus rapides sur la grille.

«Si ce n’est plus le cas, si le Red Bull est plus rapide ou là et à peu près dans le mix, et que Perez est là-haut avec Verstappen, Mercedes regrettera de ne pas avoir un deuxième pilote aussi rapide que les gars juste à l’avant. .

«Vous auriez pu avoir ça avec George Russell.

Mais cela vient avec ses propres problèmes, à savoir Russell défiant Hamilton pour des victoires en course et mettant potentiellement fin à sa quête d’un huitième titre mondial.

«Le défi bien sûr avec Russell est qu’il aspire énormément à devenir un champion du monde, il croit en lui-même et envisage une carrière au-delà de Lewis Hamilton où il pense qu’il peut être le prochain grand pilote britannique, et il ne veut pas. être retenu », expliqua Priestley.

«Il est l’un de ces enfants, comme Hamilton l’était quand il est entré dans le sport, qui croit qu’il est assez bon et veut le montrer.

«Lorsque vous obtenez cette bataille intra-équipe entre un Russell et un Hamilton pour un championnat, c’est là que les problèmes commencent à surgir, tout comme les problèmes que nous avons eu à McLaren avec Alonso et Hamilton.

«Lorsque l’un des gars sur le chemin de votre championnat est de l’autre côté du garage, portant le même équipement d’équipe que vous, c’est là que la dynamique la plus difficile et la plus stimulante entre en jeu.

«Et c’est ce que Mercedes essayait d’éviter en gardant la main sur Bottas.»

Cependant, garder Bottas pourrait encore leur coûter cher au championnat de cette année, Priestley soutenant Perez pour avoir un impact plus important que le Finlandais.

« Je pense que Sergio Perez sera plus une menace dans cette bataille inter-équipes que Valtteri Bottas ne le sera », a-t-il déclaré.

«Valtteri avait l’air un peu terne et nous savons qu’il peut avoir de superbes performances, qu’il a de la vitesse s’il réussit dans la bonne zone, mais il ne l’a pas fait ce week-end.

« Je sais que Perez est encore en train d’apprendre, mais le combat qu’il a montré, le savoir-faire de la course, la détermination, est quelque chose que Red Bull sera vraiment, vraiment heureux d’avoir de son côté. »

