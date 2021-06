Perez gagne alors que Hamilton et Verstappen ne réussissent pas à marquer dans la course aux drames · .

Sergio Perez a remporté le Grand Prix d’Azerbaïdjan qui a été interrompu par deux graves accidents, qui semblaient tous deux être causés par des défaillances de pneus.

La course de 51 tours a été relancée pour un sprint de deux tours après une longue suspension, causée par la chute de Max Verstappen en tête. Le pilote Red Bull a subi une apparente défaillance de pneu.

Perez s’alignait en pole position pour le redémarrage de la course aux côtés de Lewis Hamilton. Le pilote Mercedes s’en est mieux tiré, mais ses freins fumaient beaucoup avant le redémarrage, et il n’a pas ralenti à temps pour le premier virage, glissant dans la zone de dégagement. Il a pris le drapeau à damier en 16e position.

Alors que Hamilton reculait, Sebastian Vettel s’emparait de la deuxième place pour Aston Martin. Pierre Gasly a remporté une lutte palpitante dans le dernier tour avec Charles Leclerc pour le podium final.

Derrière eux, Lando Norris s’est remis d’un mauvais départ pour s’emparer de la cinquième place et Fernando Alonso s’est frayé un chemin devant Yuki Tsunoda pour la sixième place. Derrière Carlos Sainz Jnr dans la deuxième Ferrari, Daniel Ricciardo a pris des points pour la neuvième place, malgré le fait qu’Antonio Giovinazzi ait été écrasé au redémarrage.

Kimi Raikkonen a pris le dernier point en 10e, son premier point de l’année. Il a dépassé Valtteri Bottas en chemin, le pilote Mercedes subissant un week-end désastreux alors qu’il travaillait à la 12e place derrière Giovinazzi.

Leclerc a conservé son avance depuis la pole position lorsque la course a commencé plus de deux heures avant le redémarrage final. Lewis Hamilton et Max Verstappen ont occupé leurs positions de deuxième et troisième, tandis que Sergio Perez s’est frayé un chemin jusqu’à la quatrième position.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Hamilton a relevé Leclerc de la tête au début du troisième tour. Il ne recula cependant pas et Verstappen resta proche. Avec le temps, la paire de Red Bull a également dépassé le pilote Ferrari et a pris position derrière Hamilton.

Sondage : Notez la course – Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021

Le pilote Mercedes a été le premier des trois à passer au stand, mais a perdu du temps dans son box puisque Pierre Gasly est entré dans le même tour. Cela signifiait que Verstappen était facilement en mesure de prendre la tête après son arrêt aux stands sans problème la prochaine fois.

Perez a également devancé Hamilton, malgré un arrêt au stand légèrement lent, et a pris la deuxième place derrière son coéquipier.

Alors que la plupart des autres pilotes ont fait leurs arrêts au stand dans la première moitié de la course, Lance Stroll a continué avec son train de pneus durs d’origine. Mais lors de la 31e tournée, son pneu arrière gauche a semblé défaillir de manière inattendue, le projetant violemment dans la barrière. Un Stroll choqué est sorti indemne de sa voiture, tandis que la course a été neutralisée par une Safety Car.

Les leaders ne sont pas allés au stand pendant l’interruption, et Verstappen a repris son avance lorsque la course a repris. Il était à cinq tours de la victoire lorsqu’il a subi un échec similaire à celui de Strolls alors qu’il approchait de la ligne droite des stands, heurtant la barrière en face des stands. Un Verstappen inconsolable a donné un coup de pied dans son pneu arrière gauche après être sorti de sa voiture, mais l’échec ultérieur de Hamilton à capitaliser sur sa sortie a peut-être amélioré son humeur.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Réaction du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :