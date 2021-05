Perez insatisfait du résultat mais encouragé par le rythme au Portugal

En résumé: Sergio Perez a déclaré que sa course quelque peu solitaire lors du Grand Prix du Portugal du week-end dernier lui avait donné l’espace pour en savoir plus sur la façon dont la RB16B devrait être conduite sur un Grand Prix.

En bref

Perez est d’accord avec Horner sur le fait que sa compréhension de la course s’est améliorée Après avoir terminé quatrième du Grand Prix du Portugal, Perez a déclaré qu’il espérait plus mais, comme l’a résumé le chef d’équipe Christian Horner, il avait tiré plus que des points de l’expérience.

«Bien que le résultat n’ait pas été fantastique au Portugal, le rythme de course était un bon pas en avant.

«Mais plus que cela, la compréhension; après avoir pu analyser cette course et la comparer sous de nombreux aspects aux leaders et en tirer des leçons de ce qu’ils font, comment je peux améliorer mon rythme de course. Et c’est quelque chose qui a définitivement fait un bon pas dans la bonne direction.

Alfa Romeo a besoin de rivaux pour rencontrer des problèmes pour atteindre le top 10

Giovinazzi a commencé là où il a terminé au PortugalAntonio Giovinazzi a déclaré que la course de Portimao, malgré un incident entre lui et son coéquipier Kimi Raikkonen au début qui a retiré le pilote plus âgé de la course, reflétait le manque de potentiel de points d’Alfa Romeo lorsque les autres équipes ne pas de problème

«Nous nous sommes qualifiés P12 et nous avons terminé la course P12, donc je pense que jusqu’à présent, c’est notre position. D’autant que c’était une course claire.

«Personne ne s’est arrêté devant nous et [no one ahead] était un DNF. Donc, bien sûr, beaucoup mieux par rapport à l’année dernière, mais pas encore assez pour être dans le top 10. »

Latifi «s’accrochait» au Portugal

Après plusieurs années de course à l’arrière, le rythme de qualification de Williams au Grand Prix du Portugal était potentiellement sur-promis. Nicholas Latifi a déclaré que «« Tough »est un peu un euphémisme», pour la façon dont leur course s’est déroulée.

«Ce fut un week-end très, très difficile et surtout une course. D’après ce que nous avons vu par la suite, je pense que c’était un peu ce à quoi nous nous attendions pour le week-end. Avec le rythme prometteur à faible consommation qui a finalement été montré, vous voulez en quelque sorte entrer dimanche en espérant que ce ne sera pas aussi mauvais que nous le pensions.

“[We were] essayant juste d’être un peu optimiste. Nous anticipions avec la façon dont les conditions étaient et juste les sensibilités de notre voiture que, malheureusement, c’était juste le cas avec la difficulté de conduire. C’était vraiment une course à accrocher, à essayer de garder la voiture sur la piste.

Annonce | Devenez un supporteur et passez sans publicité

Des médias sociaux

Messages notables de Twitter, Instagram et plus:

Nous avons fait défiler rapidement le @FIA F1 Sporting Regs ce matin et il semble utiliser “il” assez fréquemment pour désigner le pilote, le greffier, le directeur, etc. Pas * beaucoup * mais assez souvent. Cela devrait être une chose assez facile à corriger pour les versions futures. – Chain Bear (@chainbear) 6 mai 2021

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Liens

Liens d’intérêt pour les courses automobiles:

Piastri: la Formule Ford n’est plus pertinente pour les espoirs de F1 (SpeedCafe)

“En Australie, nous n’avons tout simplement pas le personnel, premièrement, nous n’avons pas la population et nous n’avons tout simplement pas vraiment de trajectoire monoplace massive. Le plus gros problème est, même avec la Formule Ford si vous voulez apporter que de retour, vous devez encore aller en Europe. “

Circuit du Grand Prix d’Espagne engagé dans le changement grâce à des initiatives de développement durable (Formule 1)

«La F1 a fait un énorme effort pour réduire l’utilisation de plastique à usage unique dans la fosse et le paddock à partir de cette saison, et le programme complet de recyclage et de récupération des déchets du circuit garantit l’utilisation de gobelets réutilisables, aidant le sport dans sa mission. Depuis 2008, le circuit a valorisé 600 tonnes de déchets qui ont été recyclés. “

“ Vous pouvez casser tellement plus tard et vous arrivez 50 km / h plus vite ”: Leclerc sur la maîtrise de la F3 (Formule 3)

«En régional, vous n’avez pas beaucoup d’aéro et la voiture est vraiment lourde», commença Leclerc. «La vitesse que vous pouvez transporter dans les sections à grande vitesse et les zones de freinage en Formule 3 est vraiment très puissante. . ‘”

Ricciardo et Norris viennent au Festival of Speed ​​(Goodwood)

“Les premiers pilotes de F1 à faire la promotion, Ricciardo et Norris partageront les machines Ayrton Senna 1988 McLaren MP4 / 4, 1990 MP4 / 5 et 1991 MP4 / 6 vainqueurs du championnat lors du Festival of Speed, qui aura lieu le week-end de du 8 au 11 juillet. “

Le Grand Prix d’Espagne sera diffusé à la télévision gratuite (espagnol) (ABC)

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour qu’un lien relatif au sport automobile monoplace figure dans le prochain tour d’horizon des ., veuillez nous l’envoyer via le formulaire de contact.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

En ce jour en F1

Il y a 15 ans aujourd’hui, Lewis Hamilton a bouclé un balayage net des deux courses GP2 au Nürburgring avec une victoire devant Nicolas Lapierre

Partagez cet article . avec votre réseau: