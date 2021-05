Perez : J’ai besoin d’améliorer mes samedis

De l’extérieur, Sergio Perez semble cocher toutes les cases chez Red Bull, mais il doit élever son niveau de jeu en qualifications pour fournir un soutien approprié à l’as de l’équipe Max Verstappen s’il veut satisfaire ses nouveaux payeurs.

Qu’il le veuille ou non, c’est pourquoi le vétéran mexicain est là, pour jouer un rôle similaire à celui de Valtteri Bottas chez Mercedes qui a le dos de Lewis Hamilton. En fait, Perez serait sage de suivre l’exemple du Finlandais car le mot dans le paddock est qu’un certain Helmut Marko n’est pas très impressionné par leur charge à ce stade.

Les statistiques contre Vwerstappen montrent que Perez manque le samedi :

Bahreïn – Perez 11e; Verstappen 1er; Écart sept dixièmes. Imola – Perez 2e ; Verstappen 3e. Écart 0,035 s. Portimao – Perez 4e; Verstappen 3e; Écart d’un dixième et demi. Barcelone – Perez 8e ; Verstappen 2e; Écart neuf dixièmes. Monaco – Perez 9e ; Verstappen 2e; Écart d’un quart de seconde.

Perez a trouvé le point idéal dans le Red Bull RB16B à Imola et Portimao, mais par la suite, il était tristement en panne sur Verstappen qui, on pourrait dire, a élevé la barre comme Hamilton le fait quand il est troublé par la voiture sœur.

Néanmoins, Perez était heureux après son après-midi de limitation des dégâts à Monaco, le disant dans l’aperçu par équipe du Grand Prix d’Azerbaïdjan de ce week-end: «Je suis heureux qu’au final, nous ayons réussi à obtenir un bon résultat, surtout compte tenu de notre qualification. après un mauvais samedi.

C’était très dur mentalement. Comme toujours, Monaco est juste difficile de garder la voiture hors des murs tout en étant à la limite. Surtout, vous devez savoir quand pousser et quand ne pas le faire, c’est la clé!

“Le résultat de dimanche est un gros coup de pouce pour l’équipe et nous sommes vraiment impatients de continuer, mais nous ne pouvons pas oublier que ce n’est que la cinquième course de la saison et qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.”

Mais le temps n’attend personne dans une grande équipe comme Red Bull et Marko, qui a évidemment gardé un œil sur le pilote et a déclaré à F1Sport : « Sergio Perez sera le facteur déterminant dans la lutte pour le titre mondial.

«Jusqu’à présent, la performance en qualifications a échoué. Par exemple, à Barcelone s’il avait réussi à se rapprocher de Bottas, je ne pense pas que Mercedes aurait pris le risque de faire un double arrêt aux stands avec Hamilton. C’est notre plus gros handicap pour le moment. »

Des mots durs de Marko, mais c’est le contrôle de la réalité dont Perez a besoin pour prendre son A-Game lors d’une course où il a célébré un podium dans le passé : « J’attends avec impatience Bakou. J’espère que nous pourrons organiser de bonnes qualifications car nous avons prouvé que notre rythme de course est à la hauteur des meilleurs.

“Nous devons juste améliorer nos samedis et ensuite tout devrait bien se passer”, a déclaré le joueur de 31 ans.

Verstappen et Red Bull sont sur le territoire inconnu de la tête du championnat après cinq manches pour la première fois de l’ère turbo-hybride, ils se dirigent vers une course en tête du classement des pilotes et des constructeurs.

Mais pour Perez, ce sera comme d’habitude : « Cela ne change rien. Il faut rester réaliste et savoir que c’est la cinquième course de la saison.

“Peu importe où nous en sommes maintenant, cela compte seulement où nous nous retrouverons à la fin de la saison à Abu Dhabi. Nous devons garder la tête basse et continuer à travailler aussi dur que nous l’avons fait ces derniers mois. » a ajouté Perez, cinquième du championnat, mais qui a marqué moins de la moitié des points de Verstappen dans l’autre Red Bull.