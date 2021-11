Perez : J’ai donné tout mon cœur pour ces gens

Le Grand Prix 2021 de Mexico a été sensationnel pour le héros local Sergio Perez, son visage plâtré autour de la ville alors qu’il était poussé par son public à la troisième place, qui était presque la deuxième…

L’histoire a été écrite à cette occasion, qui a été célébrée sauvagement par les fans sur la piste et dans les rues du pays, alors que Checo est devenu le premier pilote mexicain de Formule 1 (sur six au total, y compris les frères Rodriguez – Pedro et Ricardo – après qui le piste est nommée) pour mener sa course à domicile puis terminer sur le podium.

Perez aurait peut-être même terminé deuxième de la journée, mais il a trouvé un Lewis Hamilton résilient et rusé impossible à dépasser malgré la proximité du DRS avec une dizaine de tours à faire. Néanmoins, ce fut une autre performance de haut niveau du vétéran dont la présence dans une équipe de haut niveau a galvanisé un pays.

S’exprimant avant l’inoubliable cérémonie du podium, dégoulinant de fierté et d’émotion, Perez a déclaré : « C’est une journée incroyable, évidemment, j’en voulais plus. Je voulais obtenir le 1-2 pour l’équipe mais je n’ai pas eu une seule chance de passer.

« J’ai donné tout mon cœur pour ces gens. Je pouvais en fait les entendre quand je passais par ici, c’était incroyable », a-t-il ajouté avant d’être noyé par les chants assourdissants de son public.

