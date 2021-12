Perez : La pression est forte chez Red Bull, tout le monde vous regarde

Sergio Perez a rejoint Red Bull au cours d’une saison où l’équipe était enfermée dans un intense combat pour le titre avec Mercedes, le Mexicain admettant qu’il était sous pression, tout le monde le regardait.

Perez n’a pas eu le luxe de prendre son temps pour s’installer chez Red Bull, car la saison 2021 de Formule 1 de l’équipe a été une lutte vigoureuse avec Mercedes pour les grands honneurs de la première course à Bahreïn, avec de grandes attentes de l’ancien pilote de Racing Point. pour soutenir Max Verstappen dans sa quête d’un premier titre F1.

Perez était son excellent moi pendant les courses mais avait généralement du mal à se rapprocher de Verstappen pendant les qualifications, ce qui signifie qu’il n’était pas assez près de l’avant pour être un facteur dans la lutte pour le titre, mais il s’est développé au cours de la saison et a fini par livrer le meilleur rôle de soutien pour son coéquipier à Abu Dhabi, gardant Hamilton à distance avec une défense impressionnante, donnant à Verstappen la chance de rattraper le Britannique.

Perez a connu une saison très intense

Perez a parlé à Autosport de sa saison 2021 en la résumant ainsi : « Très intense. Cela a été extrêmement intensif. Beaucoup de travail a été fait en coulisses, beaucoup de pression.

« Quand vous êtes chez Red Bull Racing, la pression est forte et tout le monde vous regarde, ce que vous faites et vous êtes évidemment beaucoup plus difficile pour un pilote Red Bull, ce qui est très compréhensible.

« Mais cela n’a pas été facile, mais cela m’a amené à un autre niveau, et avoir Max comme coéquipier vous pousse vraiment à de nouveaux niveaux », a-t-il poursuivi, révélant: « Je l’apprécie beaucoup à à ce stade de ma carrière, je suis très heureux, et c’est le plus important.

« Il est vraiment bon. Il fait vraiment corps avec la voiture », a déclaré le pilote de 31 ans à propos de Verstappen. « Il est très bon en qualifications, il est vraiment bon en course.

« Il est très complet, expérimenté », a-t-il ajouté. «Je veux dire, la saison qu’il a faite, je pense que c’est une légende, vous savez, c’est vraiment impressionnant, et un grand éloge pour lui. Il fait vraiment corps avec la voiture.

Perez a manqué de régularité

Le pilote Red Bull, récompensé pour ses efforts par une prolongation de contrat pour 2022, a admis avoir manqué de régularité cette année, un domaine clé sur lequel il devait travailler.

« Quand vous n’êtes pas en position et ainsi de suite… Je pense que la principale chose qui me manquait était la cohérence pour être constamment à 100% avec la voiture », a déclaré Perez.

« Je dois élever mon niveau de jeu pour l’année prochaine. Et oui, j’espère que nous pourrons tous aller de l’avant », a-t-il espéré.

Bien que Verstappen ait remporté le championnat des pilotes, Perez savourait également le succès de son coéquipier, d’autant plus qu’il a pu lui prêter main-forte à certains moments de la saison.

« Honnêtement, c’est vrai », a déclaré Perez, lorsqu’on lui a demandé si le triomphe de Verstappen signifiait beaucoup, « parce que Max a été un excellent coéquipier pour moi depuis le premier jour, et l’équipe a été fantastique avec moi. Et j’étais en mesure de soutenir mon coéquipier.

«Je suis extrêmement heureux pour tout le monde. Vous savez, c’est dommage à la fin, nous n’avons pas eu les constructeurs, mais je pense que c’était juste quelques points à la fin.

«Et un peu de malchance ici et là. Mais j’attends avec impatience l’année prochaine », a conclu le vétéran des 213 grands prix.

Malgré ses premières difficultés, Perez a pu gagner pour la première fois sous les couleurs de Red Bull à Bakou, un jour où il a pu capitaliser sur une course chaotique, alors que Verstappen s’est malencontreusement décroché de la tête en raison d’une défaillance d’un pneu, et Lewis Hamilton a commis l’une de ses rares erreurs en verrouillant ses freins lors du redémarrage de la course après le drapeau rouge, terminant hors des points.

Voici @SChecoPerez pour sauver la situation à Bakou 😘🏆 pic.twitter.com/QkGblIBHWf – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 21 décembre 2021