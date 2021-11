Perez : La voiture n’était pas la même que dans FP3

La qualification pour le Grand Prix de Formule 1 de Mexico 2021 a été une affaire décevante pour Sergio Perez après tant de promesses en tête des troisièmes essais, mais la voiture n’était pas la même qu’en FP3, selon le Mexicain.

Perez n’a finalement pas réussi à livrer à son public la pole position dont ils rêvaient, qu’il s’agisse d’un objectif réaliste ou non, mais il n’en reste pas moins qu’il s’est amélioré ces derniers temps, en particulier en qualifications, ce week-end s’étant parfaitement déroulé une fois. il s’est remis de son accident FP1.

Mais quand les choses se sont passées, le héros local n’était nulle part et a trébuché sur Yuki Tsunoda qui est passé loin devant lui, alors que les deux pilotes en étaient à leurs derniers tours lancés. Le quatrième était le résultat, un jour où la pole était peut-être à portée de main.

« La voiture n’était pas la même qu’en FP3 après que nous ayons dû changer l’aileron arrière, mais nous avons fait quelques ajustements au cours de la séance et une fois que nous l’avons maîtrisé », a révélé Perez dans le communiqué de presse post-qualification de son équipe. .

« Tout d’un coup, j’ai trouvé Yuki hors de sa trajectoire devant moi au virage 11, ce qui a nui à mon dernier tour. Il n’était pas une distraction, c’était que j’étais trop près de lui et cela m’a obligé à freiner », a-t-il déclaré à propos de son excursion hors piste lors de son dernier tour en Q3.

« Une fois que j’ai fait cela, j’ai perdu mon appui et je pense que j’ai eu beaucoup d’air sale, j’ai malheureusement perdu la voiture et j’ai perdu mon tour. »

Le pilote de 31 ans a déploré le manque de rythme lors de la très importante qualification : tour et je pense que j’aurais pu m’améliorer de quelques dixièmes.

« Nous devons analyser en tant qu’équipe pour nous assurer que demain nous aurons une bonne voiture de course et que nous serons capables de mettre la pression sur la Mercedes devant nous.

« Je pense que le lancement que nous avons demain est plus important que la position sur la grille, il y a une longue course à venir et nous essaierons d’être là, je suis optimiste et j’espère que tous les fans l’apprécieront », a déclaré le pilote Red Bull, regardant pour les points positifs un après-midi décevant.

« La foule a été incroyable, elle me donne tellement d’amour et de soutien. J’attends avec impatience demain maintenant et j’espère pouvoir célébrer avec eux sur le podium, je donnerai mon maximum », a promis Perez.

On a beaucoup parlé, avant la course, des chances que le Mexicain se retrouve soudainement en position de vainqueur dimanche devant ses supporters locaux, et du mal de tête que cela créerait pour son équipe s’ils lui demandaient de remet la victoire à son coéquipier Max Verstappen, qui affronte Lewis Hamilton de Mercedes pour le titre des pilotes, menant de 12 points à ce stade.

Eh bien, toutes ces discussions sont maintenant probablement en sourdine, et les Bulls devront essayer de se contenter de leur départ en deuxième ligne et essayer de sauver une victoire de course qu'ils devaient perdre, ce week-end.