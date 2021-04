Perez: Le plus grand apprentissage est le style de conduite de Max

Sergio Perez a fait ses débuts doux-amers en tant que pilote Red Bull lors du Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison le mois dernier, une qualification inférieure à la normale suivie d’une course stellaire qui n’a presque jamais eu lieu, mais la plus grande courbe d’apprentissage pour le vétéran a été le style de conduite de Max Verstappen. .

Le Néerlandais est le pilote numéro un de Red Bull tout simplement parce qu’il est nettement plus rapide que tous ceux qu’ils ont mis dans la voiture sœur. Perez le sait et devra élever cet aspect de son jeu pour qu’il dépasse l’ailier de son coéquipier cette saison.

Alors que les bizarreries d’une nouvelle équipe ont certainement occupé le Mexicain à se familiariser, les grandes leçons qu’il apprend sont en bonne voie, que lui a données son coéquipier de 23 ans.

Lors de l’aperçu du Grand Prix d’Émilie-Romagne de l’équipe, on a demandé à Perez ce qu’il avait fait de sa première course dans le Bleu de Red Bull, il a répondu: «J’ai beaucoup appris.

«J’en ai appris davantage sur le style de conduite de Max et sur la façon dont la voiture doit être conduite pour en tirer le maximum. Je pense que c’était le plus grand apprentissage, je sais de quel équilibre j’ai besoin de la voiture tout au long du week-end », a expliqué Checo.

Imola offre au joueur de 31 ans une chance de mettre le chaos de Bahreïn derrière lui: «Mon objectif est de faire une bonne course et j’ai hâte au week-end.

«J’espère qu’à Imola, nous pourrons revenir et être en lice pour nous battre pour un podium et, espérons-le, la victoire. Contrairement à Bahreïn, les qualifications sont très importantes à Imola car on peut difficilement doubler là-bas mais j’aime ça.

«Je pense que ça va être très serré avec Mercedes et nous allons voir si le combat est lié au circuit. Il sera intéressant de voir comment nous sommes à Imola, sur une piste très différente de Bahreïn, et de voir comment nous nous comparons à eux.

Rappelant le fou week-end d’ouverture de la saison à Sakhir le mois dernier, Perez a déclaré: «C’était vraiment mouvementé, je pensais que la course était terminée avant même que nous ayons commencé, mais nous avons eu la chance de faire démarrer la voiture. Il est toujours important de maximiser les «mauvais jours» et d’en tirer le meilleur parti.

«Au final, ce fut une reprise de course très positive avec quelques bons points marqués pour l’équipe. Je pense qu’il était également très important de parcourir ces kilomètres et de parcourir la distance de la course afin de se mettre rapidement au courant de la voiture, de l’équipe et de tous les processus.

En ce qui concerne le problème informatique qui utilise un CTRL-ALT-DEL pour faire revivre la voiture accidentée, Perez a déclaré: «Je n’avais aucune idée de ce qui se passait mais je suis resté calme. Tout s’est juste éteint, la radio, la télémétrie, tout était complètement éteint et pendant un moment je n’ai rien pu faire.

«J’étais sur le point de sortir de la voiture et à ce moment-là, nous avons réussi à rallumer la voiture. Au final, je pense que nous avons eu beaucoup de chance, je suis resté dans la voiture et nous avons réussi à repartir, même si nous devions commencer la course depuis la voie des stands », a expliqué Perez.