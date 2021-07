Perez « lutte le plus » à Silverstone après le spin · .

in

Sergio Perez a admis qu’il se débattait plus à Silverstone que sur d’autres pistes après avoir subi une vrille qui l’a laissé dernier sur la grille pour la course de demain.

Le pilote Red Bull a déclaré que cela avait été “une mauvaise journée de mon côté”. Il a décrit comment il a perdu le contrôle de sa voiture à la sortie de Becketts au cinquième tour de la course.

« Sortir du coin, [I was] je prends déjà beaucoup de gaz et je pense que je me suis fait prendre par l’air sale », a déclaré Perez. “Je suis devenu un passager en gros, très tôt dans le coin.”

Perez a déclaré qu’il avait généralement pu améliorer ses performances entre vendredi et samedi, mais qu’il n’avait pas réalisé ses gains habituels à Silverstone.

“Cela a été difficile du point de vue du vendredi”, a-t-il déclaré, “mais je pense que le rythme a été le même depuis samedi et dimanche, par exemple en Autriche un ou en Autriche deux, tout aurait été très différent sans le incidents.

« C’est probablement ici un endroit où nous avons le plus lutté. J’ai beaucoup lutté avec l’air sale aujourd’hui. Je ne sais pas si c’est lié à un démarrage avec une charge de carburant plus légère ou quelque chose comme ça, mais j’ai eu du mal avec l’air sale au début de la course.

Après sa rotation, Perez a déclaré qu’il n’avait aucune chance réaliste d’améliorer sa position de départ. “C’était fixé, je pense”, a-t-il déclaré. “Nous avions un peu trop de vibrations sur les pneus à cause de la vrille et c’était à peu près tout.”

Son équipe l’a appelé aux stands dans le dernier tour. « Nous pensions qu’il n’y avait pas grand-chose à gagner, alors nous avons préféré abandonner la voiture », a expliqué Perez.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Grande-Bretagne 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :