Perez : Max est le meilleur pilote de F1 en ce moment

Sergio Perez est le meilleur coéquipier que Max Verstappen aurait pu espérer cette saison, le Mexicain jouant le rôle d’ailier à la perfection, et déclarant également qu’il pense que le Néerlandais est le meilleur pilote de Formule 1 en ce moment.

Perez n’a pas eu une saison facile en 2021, l’ancien pilote de Racing Point s’étant mis à l’aise chez Red Bull, alors que l’équipe et Max Verstappen se sont battus contre Mercedes et Lewis Hamilton pour la suprématie de la F1.

Cela a mis une pression supplémentaire sur le Mexicain pour qu’il joue un rôle de soutien efficace, qui, tout en étant superbe dimanche, a eu du mal à maîtriser la RB16B en qualifications. Perez a cependant semblé s’améliorer dans la seconde moitié de la saison, avec sa défense sur Hamilton – dans le but de maintenir le Britannique en faveur de Verstappen – en Turquie et Abu Dhabi étant deux exemples de ses compétences de conduite qui le rendaient digne d’un autre assaisonnez avec la tenue boissons énergisantes.

Perez a une énorme référence avec Verstappen

Perez a parlé de son coéquipier champion du monde, Verstappen, à formula1news.co.uk, louant le haut niveau auquel il opère, tout en décrivant la vie dans la même équipe que le Néerlandais.

« Il n’y a pas d’autre pilote qui ne fasse qu’un avec la voiture comme Max », a commencé Perez. « Il est chez Red Bull depuis longtemps, et vous pouvez le voir tout de suite. Vous voyez encore quelques faiblesses avec d’autres voitures, avec les voitures d’autres pilotes.

« Mais Max, la façon dont il fait corps avec la voiture, je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui se compare à lui à cet égard. Il est vraiment, vraiment dedans.

« Il est à un très haut niveau, comme on peut le voir, et je pense avoir une référence formidable avec lui. Je le vois comme une chose très positive parce que vous avez une référence fantastique sur lui depuis la FP1 », a admis le joueur de 31 ans.

«Vous avez une excellente référence à lui, pour mener à d’excellents résultats. En fin de compte, en tant que pilote, vous voulez travailler avec les meilleurs, et je pense qu’en ce moment, il est le meilleur en Formule 1. »

Poussé à dire si Verstappen est le meilleur pilote de F1, Perez a plaisanté : « Je pense que si nous écartons [myself], Oui. »

« Je dois l’accepter », a-t-il déclaré en expliquant comment il avait géré un coéquipier aussi fort.

« En tant que pilote, vous devez être réaliste et il est à un niveau extrêmement élevé. La façon dont il conduit cette voiture est… Il est juste à un [with it]. C’est des années d’expérience avec ça, et il est à un très haut niveau », a déclaré Perez.

Les perspectives de Perez en 2022

Perez a ensuite parlé de la voiture Red Bull F1 qu’il conduirait en 2022, de son implication dans son développement, de ce qu’il ressentait et s’il avait une chance de se battre pour le titre.

« Je pense que oui », a-t-il déclaré à propos de ses chances de remporter le titre. « Je pense que l’année prochaine, c’est une nouvelle opportunité de tout repartir de zéro et de grandir à partir de là. Je pense que c’est quelque chose qui peut être très bon pour moi.

« [I’ve been] assez impliqué dans l’année prochaine [car] », a révélé Perez. « Nous avons fait beaucoup de sim, nous avons fait quelques suivis et [given] commentaires. »

En ce qui concerne les caractéristiques de la nouvelle voiture, il a déclaré : « [There’s] moins d’adhérence, [it’s] beaucoup plus lourd, donc c’est juste très différent. Ce n’est pas aussi agile que la voiture de cette année », a conclu le double vainqueur de la course.

Perez a terminé la saison 2021 quatrième au classement des pilotes, 36 points de moins que Valtteri Bottas troisième.