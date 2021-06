Perez mène un doublé Red Bull mais aucune Mercedes dans le top 10 · .

Sergio Perez a mené un doublé pour Red Bull lors des deuxièmes essais, tandis que la Mercedes la mieux classée de Lewis Hamilton était à la 11e place.

Carlos Sainz Jnr et Charles Leclerc ont mené une bonne partie de la séance, semblant initialement les plus rapides sur des parcours en pneus tendres. Perez et son coéquipier Max Verstappen ont réalisé leurs runs les plus rapides plus tard que la plupart des autres voitures, évitant les problèmes de circulation qui avaient hanté Verstappen lors de la séance du matin.

Mercedes a eu du mal tout au long de la séance. Lewis Hamilton a déclaré après sa première manche de qualification qu’il ne “savait pas vraiment où était le temps, pour être honnête”. Il a terminé deuxième au 11e rang des essais, derrière les deux AlphaTauris, les deux voitures Alpine et l’Alfa Romeo d’Antonio Giovinazzi.

Valtteri Bottas semblait encore plus en difficulté, incapable de briser le top dix à aucun moment de la séance, comme ce fut également le cas lors des premiers essais.

La séance a été signalée un quart d’heure après son début lorsque Nicholas Latifi s’est arrêté en piste au virage 15. Sa voiture a été récupérée proprement et la séance a redémarré après une pause de sept minutes, mais le virage 15 en a réclamé plusieurs autres au cours de l’heure. session.

Photos : premier jour d’entraînement du Grand Prix d’AzerbaïdjanBottas et Pierre Gasly étaient parmi ceux qui ont visité le second tour. Leclerc a également perdu le contrôle dans le virage, allant tout droit et heurtant la barrière TecPro, laissant son aileron avant derrière lui. Le pilote Ferrari a toutefois pu regagner les stands après un bref drapeau jaune.

Sainz s’est heurté à la circulation avec Nikita Mazepin, tous deux accusant l’autre d’avoir gâché leur tour et de gêner, mais c’était le seul drame inter-voitures de la séance.

Mick Schumacher a connu un problème au début de la procédure, le ramenant au stand après moins de dix tours et n’en plaçant que 12 sur toute l’heure.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Deuxième résultat des essais du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021

Deuxième pratique des lacunes visuelles

Sergio Perez – 1’42.115

+0.101 Max Verstappen – 1’42.216

+0.128 Carlos Sainz Jnr – 1’42.243

+0.321 Charles Leclerc – 1’42.436

+0.419 Pierre Gasly – 1’42.534

+0.578 Fernando Alonso – 1’42.693

+0.826 Antonio Giovinazzi – 1’42.941

+0.903 Lando Norris – 1’43.018

+0.905 Esteban Ocon – 1’43.020

+1.015 Yuki Tsunoda – 1’43.130

+1.041 Lewis Hamilton – 1’43.156

+1.105 Kimi Räikkönen – 1’43.220

+1.183 Daniel Ricciardo – 1’43.298

+1.697 Lance Balade – 1’43.812

+1.766 Sebastian Vettel – 1’43.881

+2.069 Valtteri Bottas – 1’44.184

+2.442 George Russell – 1’44.557

+3.448 Nikita Mazepin – 1’45.563

+3.980 Mick Schumacher – 1’46.095

+4.868 Nicolas Latifi – 1’46.983

Pilotes à plus de dix secondes du rythme omis.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :