Perez ne blâme pas Hamilton d’avoir raté sa dernière manche en Q3 · .

Sergio Perez ne pense pas avoir raté le drapeau à damier lors de sa dernière manche de qualification parce que Lewis Hamilton conduisait inutilement lentement devant lui.

Perez n’a pas réussi à passer le drapeau à damier à temps pour entamer un dernier tour lancé en Q3, après que les deux voitures Red Bull soient sorties des stands derrière Hamilton et l’autre Mercedes de Valtteri Bottas.

Alors que la conduite de Hamilton a suscité des affirmations selon lesquelles il aurait délibérément ralenti pour retenir les pilotes Red Bull, Perez n’était pas convaincu. “Je n’ai pas regardé en détail, mais pour être honnête, je pense que Lewis avait un écart sensible avec Bottas, qui était devant lui.”

Le pilote Red Bull a déclaré que les voitures ralentissaient plus loin devant eux. “Quelque chose a dû arriver, quelqu’un était revenu massivement de Gasly je pense et je ne pense pas [it was] vers la fin.”

“Je pense [Hamilton] avait un écart normal, j’en ai juste payé le prix en étant la dernière voiture du train », a-t-il ajouté.

Selon Mercedes, le dernier tour d’Hamilton en Q3 a été plus rapide que les autres qu’il avait pilotés au cours de la séance, y compris lors de son précédent run en Q3.

Galerie : la journée de qualification du Grand Prix de Hongrie 2021 en imagesHamilton a déclaré qu’il essayait d’éviter de contribuer à un groupe de voitures se rassemblant à la fin du tour. “Nous étions l’une des dernières voitures à sortir”, a-t-il déclaré. “Je savais qu’avant ces gars, devant Valtteri et quiconque était devant lui, tous se rassembleraient jusqu’à la fin du tour.

« J’ai donc essayé de faire le plus grand écart possible. Et puis, même quand même, avec ça à la fin du tour, nous devions encore tous reculer et attendre que tout le monde se mette en route.

« J’essayais juste de m’assurer d’avoir le meilleur écart devant moi. Mais finalement, je pense qu’aucun de nous n’a probablement eu la meilleure préparation de pneus pour cela parce que tout le monde allait lentement. »

Le pilote Mercedes a déclaré qu’il aurait été injuste de sa part d’en profiter pour gêner Verstappen.

« J’avais mon coéquipier devant, évidemment, je sentais que le respect de Max était important et je suis sûr qu’il aurait fait la même chose avec moi. C’est très injuste pour le gars en avant de faire quelque chose comme ça. C’est mon point de vue.

