Pérez, Norris et Tsunoda: trois demandes de passage

31/03/2021

Act. À 10h58 CEST

Vous n’avez pas besoin d’être une «recrue» pour vous affirmer en Formule 1. Laissez-les dire au ‘Tchèque’ Pérez, qui à 31 ans et après onze saisons, tente de briller avec Red Bull, la meilleure voiture de la grille actuelle, défiant le chef d’équipe Max verstappen, 23 ans. Il y a des mois, le Mexicain était hors de F1 quand Lawrence Promenade, propriétaire de Racing Point (aujourd’hui Aston Martin) a résilié son contrat de signature Sebastian vettel. Sous pression, alors que son agent tirait les ficelles de la mission presque impossible de lui trouver un flyer d’ici 2021, Sergio il a eu sa meilleure campagne et a remporté sa première victoire avec une démonstration de rage à Bahreïn. Cela a convaincu les dirigeants de Red Bull de rompre avec la tradition de ne former que des pilotes dans leur carrière et de donner une chance à l’expérimenté. Perez.

Après seulement une journée et demie de pré-saison avec la RB16B, une voiture adaptée aux besoins des Verstappen, le «Tchèque» a réussi à sauver avec note son premier examen dans la course qui a ouvert la Coupe du monde, toujours dans son circuit «talisman» à Bahreïn. Il a raté le chronomètre et s’est qualifié à la onzième place. A cela s’ajoutait un problème électrique qui l’a presque fait abandonner avant de prendre le départ et l’a contraint à repartir de la voie des stands, en 20e position. Malgré tout, Sergio Perez il a surmonté les circonstances: il a réalisé 14 superbes dépassements en piste et a pu terminer cinquième, étant l’une des bonnes surprises de ce début d’année.

Norris et Tsunoda, sans aucune excuse

Le pilote qui a précédé le ‘Checo’ à Sakhir, en quatrième position, Lando Norris, 21 ans, réclame sa part de soins depuis deux saisons. En 2020, le partenariat harmonieux qu’il a noué avec Carlos Sainz chez McLaren, cela a payé. Le Britannique est devenu le troisième plus jeune pilote à atteindre le podium en F1, avec une troisième place sur le Red Bull Ring autrichien. Et cette année, l’arrivée de Daniel Ricciardo à Woking, a été un choc pour Landau, qui espère profiter de l’inertie positive de l’équipe, propulsée par le moteur Mercedes, pour étendre son palmarès. Vous avez atteint un degré de maturité qui vous permet d’aspirer à bien plus.

Norris c’est un exemple de la nouvelle génération de pilotes. Un habitué des réseaux sociaux, son caractère extraverti lui a valu une popularité rapide. Lors des essais libres à Bahreïn, par exemple, il a mis les supporters dans la «poche» en mettant sa voiture à la hauteur de la Ferrari de Sainz pour saluer son ancien coéquipier. Des gestes gentils que l’anglais associe à un pilotage spectaculaire, du pur talent.

Et à propos de Yuki tsunoda? Ross musclé, le directeur de la Formule 1, est clair qu’Alpha Tauri a trouvé une autre «perle» dans la carrière de Red Bull et Honda: «Je suis vraiment impressionné. Il est le meilleur rookie de F1 depuis très, très longtemps », a-t-il commenté. N’exagère pas. Le pilote japonais de 20 ans a brillé pour sa première fois avec un excellent tour en Q2. Et s’il n’a finalement pas pu entrer en Q3 et a enduré un premier tour de course difficile à partir de la 13e place sur la grille, il n’a pas abandonné. Sans se décourager et avec une conduite agressive qui comprenait le dépassement d’Alonso et de Stroll, il a récupéré pour terminer neuvième et marquer ses premiers points en Coupe du monde. Sans aucun doute, une vraie découverte.

Registres

Lando Norris

Date et lieu de naissance: 13 novembre 1999 (21 ans), Glastonbury (Somerset, Royaume-Uni).

Équipe: McLaren (Mercedes)

Débuts en F1: Australie 2019

Meilleur résultat: 3e en Autriche 2020.

Honneurs: Champion de British F4 (2015) et d’Europe F3 (2017). Finaliste en F2 (2018) après George Russell.

Sergio Perez

Date et lieu de naissance: 26 janvier 1990 (31 ans), Guadalajara (Jalisco, Mexique)

Équipe: Red Bull (Honda)

Débuts en F1: Australie 2011

Meilleur résultat: 1er à Sakhir (Bahreïn) 2020.

Honneurs: 11 saisons en F1, avec 10 podiums, 1 victoire et 1 meilleur tour. 1er en F3 britannique (2007). 2e GP2 (2010).

Yuki tsunoda

Date et lieu de naissance: 11 mai 2000 (20 ans), Sagamihara (Kanagawa, Japon).

Équipe: Alfa Tauri (Honda)

Débuts en F1: Bahreïn 2021

Meilleur résultat: 9e à Bahreïn 2021.

Honneurs: Champion du Japon de F4 (2018). 4e de l’Euroformula Open et 9e de F3 (2019). 3e en F2 (2020)