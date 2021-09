Perez : Nous aurions pu essayer des pneus slicks un tour plus tôt

Sergio Perez devrait arborer le drapeau de Red Bull ce week-end lors du Grand Prix de Russie, avec son coéquipier Max Verstappen partant du fond de la grille ; la balle est bien dans le camp du Mexicain.

Comme lors des qualifications samedi, Perez a tâté le ballon en terminant la séance à Sotchi Sotchi neuvième. Un résultat décevant pour le vétéran que Red Bull a signé pour cette année pour soutenir son as Max Verstappen et apporter de gros résultats à l’équipe.

Les qualifications ont bien commencé pour le Mexicain, terminant troisième du Q1 avec le duo Mercedes devant de quatre dixièmes. Mais cela a empiré en Q2, où il était à sept dixièmes du meilleur temps, seulement bon pour la cinquième, et pire encore en Q3 quand il était à 3,3 secondes du rythme.

Perez n’avait pas réussi à maximiser l’utilisation du pneu slick quand cela importait, pas aidé par une erreur lors de son tour de chauffe avant son dernier tir en slicks.

Dans le rapport de l’équipe, Perez a déclaré : « Les choses semblaient vraiment prometteuses et nous avons eu de solides Q1 et Q2. Mais dans les conditions météorologiques et de piste changeantes, le timing est important et avec le recul, nous aurions probablement pu essayer des pneus slicks un tour plus tôt.

“Comme nous le savons, tout peut arriver en course et un point positif à retenir d’aujourd’hui est que la voiture s’est très bien comportée sur le mouillé. Nous allons avancer positivement dimanche et l’objectif principal sera de prendre un bon départ puis de préparer la meilleure course possible », a ajouté Perez.

De l’autre côté du garage, Verstappen ne s’est pas aventuré, car tout résultat aurait été annulé par les deux pénalités qu’il purge, ce qui signifie qu’il partira du fond de la grille quoi qu’il arrive.

L’as néerlandais a expliqué : « Nous avons décidé de ne pas faire trop de tours en qualifications car le risque d’avoir un moment ou un accident n’en vaudrait pas la peine, d’autant plus que je pars du fond de la grille demain.

« Les conditions de piste étaient bonnes et il y avait une bonne adhérence, je pense que ce seront des conditions similaires pendant la course. L’équipe a fait un excellent travail et je suis convaincu que nous avons pris une bonne décision sur la façon dont nous avons réglé la voiture.

« Pour demain, c’est toujours délicat car naturellement le milieu de terrain sera un peu plus proche mais il sera important d’aller là-bas et de marquer le plus de points possible, nous ferons de notre mieux. Espérons que nous pourrons avoir une course amusante! a ajouté Verstappen qui mène le classement des pilotes de F1 2021 avec cinq points d’avance sur Lewis Hamilton.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a résumé : « De toute évidence, nous savions que Max allait partir du fond de la grille et avec les conditions difficiles des qualifications d’aujourd’hui, la récompense ne valait pas le risque. Il s’agissait donc de s’assurer que tout était prêt pour lui demain.

« Checo sera déçu de partir de la 9e position, une petite erreur lors de son tour de chauffe sur les slicks en Q3 l’a empêché de générer de la chaleur dans les pneus et a malheureusement manqué d’être plus haut dans le peloton.

« La grille n’est pas celle que l’on aurait prédite pour ce week-end, et avec des prévisions météorologiques sèches pour demain sur une piste où vous pouvez dépasser, nous pourrions voir encore plus de dépassements et une course très intéressante », a ajouté Horner.

Red Bull accuse Mercedes de 18 points d’avance sur la 15e manche du championnat de demain.