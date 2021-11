Perez : Nous avons une chance de faire un gros résultat

Sergio Perez a été sur une lancée récemment et se dirige pour la première fois vers son Grand Prix à domicile avec une voiture compétitive, ce qui lui donne confiance que lui et son équipe ont une chance de faire un gros résultat.

Avec des podiums consécutifs à Istanbul et Austin, sans oublier qu’il s’est qualifié troisième pour la course américaine, et était parfaitement positionné pour soutenir son coéquipier en lice pour le titre Max Verstappen.

Perez est clairement ravi de courir à domicile – le Grand Prix du Mexique revient après une interruption d’un an en raison de Covid-19 – et s’exprimait dans le communiqué de presse de son équipe.

« Incroyablement excité, je suis tellement impatient d’y être », a-t-il déclaré. « Mon pays m’a tellement soutenu tout au long de ma carrière et j’aime toujours avoir la chance de courir devant ces fans.

« Les gens sont toujours époustouflés par le soutien que je reçois ici au Mexique, mais ils m’ont toujours soutenu, depuis de nombreuses années, lorsque ma carrière a commencé. »

Le Mexicain savoure le fait qu’il dispose d’une voiture rapide devant ses supporters locaux, pour la première fois de sa carrière et envisage d’en tirer parti.

« C’est tout simplement génial d’avoir enfin une équipe et une voiture dont nous pouvons rêver d’une victoire dans mon pays d’origine », a-t-il admis.

« Nous avons une chance de faire un gros résultat ce week-end, donc je vais me préparer du mieux que je peux et nous verrons ce que nous sommes capables de réaliser. »

Mais avant que tout ne devienne sérieux, le pilote de 31 ans aura la chance de s’amuser en dégustant une voiture Red Bull F1 lors d’un show organisé dans les rues de Mexico pour le plus grand plaisir de ses compatriotes.

« Cela va être une semaine folle, conduire la voiture Red Bull Racing dans l’une des rues les plus emblématiques du pays sera vraiment spécial », a souligné Perez. « C’est quelque chose dont je rêve depuis de nombreuses années et pouvoir amener ma voiture Red Bull dans mon pays sera très spécial.

« Ensuite, après l’événement, je prévois de donner un dîner à toute l’équipe pour m’assurer qu’ils goûtent la bonne cuisine mexicaine et les bonnes traditions que nous avons dans notre pays », a révélé le double vainqueur de la course.

Le coureur né à Guadalajara a révélé qu’il utiliserait un nouveau couvercle avec un hommage à son pays : « Pour le Mexique, je voulais que ce soit un moment vraiment spécial, alors j’ai parlé avec mon designer et il a proposé un design incroyable.

« C’est probablement mon modèle préféré que j’aie jamais porté. Je voulais mettre mes couleurs dessus d’une manière plus grande et meilleure qu’avant, car sur tous mes designs de casques, j’essaie de représenter mon pays et les cultures et traditions mexicaines.

« J’ai même changé la couleur de la mousse pour celle du drapeau mexicain. J’ai vraiment hâte de le porter et depuis que je l’ai révélé cette semaine, les Mexicains l’adorent ! Pérez a conclu.

Alors que la saison entame ses cinq dernières courses, la lutte pour le titre ne manquera pas de s’échauffer, et avec les marges si proches, Red Bull se concentrera sur la façon dont Perez peut soutenir Verstappen alors qu’il combat Lewis Hamilton, qui a Valtteri Bottas dans son coin, dans la lutte pour la suprématie de la Formule 1 en 2021.

Perez occupe actuellement la quatrième place du championnat des pilotes avec 35 points de retard sur Bottas.