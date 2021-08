Perez participe aux discussions pour la deuxième course de Formule 1 au Mexique

Le père de Sergio Perez participe activement aux efforts visant à organiser une deuxième course de Formule 1 au Mexique et vise à le faire d’ici 2024.

La nation a organisé une course au calendrier de la F1 depuis 2015, qui s’est déroulée sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez de Mexico.

Il a récemment été question d’en ajouter un autre à Cancun d’ici 2024 et le père de Perez, Antonio Perez Garibay, a confirmé que c’était le cas et qu’il était impliqué dans l’effort.

“J’ai eu des entretiens avec les gens de la Formule 1 pour l’emmener à Cancun”, a déclaré le politicien. Reforma.

« Il y a un groupe d’investisseurs intéressés à relancer le projet, et les gens de la Formule 1 étaient très intéressés et nous allons entamer des discussions.

“C’est un nouveau projet, nous n’avons rien à faire [with previous projects], c’est un nouveau groupe d’investisseurs et j’ai été impliqué dans le projet, que tout soit pour le Mexique, et j’espère que la date est pour avril [2024]. “

Avec le calendrier de plus en plus grand et le sport désireux de se diversifier à travers le monde, il y a un certain nombre de nations qui cherchent à accueillir une course à l’avenir. Il semble que Perez et co soient plus avancés dans le processus que la plupart, avec le Mexicain ayant déjà rencontré Jean Todt et Stefano Domenicali lors de la dernière course avant la trêve estivale en Hongrie.

Il dit qu’ils veulent développer le sport dans son pays et sont donc impatients de voir son fils devenir champion du monde dans un proche avenir.

« Cela repartirait de zéro et nous allons commencer par les lettres d’engagement », a-t-il ajouté.

«Mais ça a été très bien reçu, ils m’ont fait la faveur de me recevoir – Jean Todt et Stefano Domenicali. Nous allons lui donner forme et je suis venu à [Budapest] pour voir ce projet et maintenant je reviens.

“Ils nous ont dit ‘J’espère que d’ici 2024, nous aurons déjà Checo comme champion de Formule 1’ et cela va donner plus, cela ouvre un grand panorama.”

Conduire pour Taureau rouge, Perez est bien placé pour remporter un titre mais ne le fera pas cette année car il est actuellement derrière Max Verstappen et Lewis Hamilton de loin et se bat plutôt contre Valtteri Bottas et Lando Norris pour la P3.