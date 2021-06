Perez peut-il aider Verstappen à contenir à nouveau la menace Mercedes ? · Fans de course

Max Verstappen a pris la pole au Grand Prix de France, mettant en place un concours entre Mercedes et Red Bull qui devrait se résumer à des stratégies d’arrêt aux stands et à des décisions d’appui.

Choix de pneus (ou absence de choix)

Avec Sergio Perez quatrième et les deux pilotes Mercedes séparant les pilotes Red Bull, les deux premières rangées ressemblent à une carrosserie Battenberg coûteuse. Pour chaque arrêt au stand effectué par une équipe, l’autre a un pilote sur place pour le couvrir. Les équipes peuvent donc s’accorder coup pour coup.

Le départ de la course sera un sujet de préoccupation pour Mercedes. C’est une course assez longue jusqu’au premier virage, et si Perez peut dépasser l’un des W12, la situation de Red Bull deviendra instantanément plus forte. Il a joué ce rôle à la perfection à Bakou, c’est pourquoi il était sur place pour ramasser le butin de la victoire lorsque la chance de Verstappen l’a abandonné.

Les 10 pilotes qui ont atteint la Q3 l’ont fait avec des pneus moyens, ce qui n’est pas une surprise – huit des voitures qui ont commencé dans le top 10 en 2019 ont fait la même chose. Attendez-vous à ce que les stratégies à guichet unique soient à l’ordre du jour.

Attendez-vous à une routine unique alors que les pilotes esquivent le caoutchouc souplePierre Gasly, qui s’est qualifié sixième, s’attend à « une piste de course plus standard avec la gestion des pneus, la surchauffe des pneus et tout » par rapport aux deux dernières rencontres dans les rues de Monaco et Bakou.

Pour les pilotes partant dans la moitié inférieure du peloton, quel avantage le libre choix des pneus leur apportera-t-il ? Antonio Giovinazzi, qui s’est qualifié 13e, a déclaré qu’Alfa Romeo visait le point idéal juste avant la Q3.

“Notre objectif était P11, d’être proche du top 10 mais pas tout à fait dans le top”, a-t-il déclaré, “car nous savions que les pneus tendres ne seraient pas un bon composé pour la course.

« Le choix de notre pneu de départ nous permettra de maximiser notre stratégie : si nous avons un bon départ et un premier tour propre, nous pourrons regagner des places et nous frayer un chemin dans les points. Notre rythme de course n’était pas mauvais, nous pouvons donc être confiants.

Analyse du rythme de course

Le rythme de course de Mercedes est un point d’interrogation important Les conditions changeantes au Paul Ricard, ainsi que certaines perturbations des sessions jusqu’à présent, signifient qu’il est très difficile d’avoir une idée claire de la performance des voitures en course. D’autant plus que les conditions devraient à nouveau changer demain, bien que le risque de pluie reste faible.

Le long run d’Hamilton à la fin de la deuxième séance d’essais n’a pas révélé son rythme potentiel. Il a plané autour d’un tour de 1’38 pour le court relais de simulation qu’il a fait, ce qui semble peu prometteur, mais comme il l’a souligné plus tard, il a apporté plusieurs modifications à sa voiture depuis lors. “Sur le rythme des longs relais, je pense que les Red Bulls étaient un ou deux dixièmes plus rapides que nous en FP2, mais ma voiture est dans une situation bien différente maintenant”, a-t-il observé.

Sergio Perez tournait autour d’un 1’38.6, un peu plus lent, même si c’est à ce moment-là que l’ingénieur de course de Verstappen a souligné que son coéquipier utilisait un mode moteur différent. Verstappen a réalisé un tour moyen d’environ 1’37,7 – plus encourageant pour les fans de Red Bull, sauf que le relais équivalent de Bottas était d’environ 1’37,4.

Plus loin dans le top dix, le rythme de Pierre Gasly était d’environ 1’38.8 tandis que celui de Fernando Alonso était de 1’38.4. Le coéquipier d’Alonso, Esteban Ocon, était plus proche du rythme de Gasly et, s’étant qualifié 11e, il est libre de partir en pneus durs demain, sur lesquels les voitures Alpine semblaient beaucoup plus compétitives.

Carlos Sainz Jnr a été prudent quant au rythme de course de Ferrari par rapport à leurs performances en qualifications, mais ils semblent au moins confortablement au milieu de terrain avec un 1’38.3 pour un relais moyen.

Les cieux

Malgré un ciel gris, le jour de la course devrait rester secAu moment de la rédaction, les prévisions météorologiques de la FIA indiquent une probabilité de 20 % de pluie à partir de l’heure de départ de la course. Il y a un risque plus élevé de pluie plus tôt dans la journée, ce qui pourrait diminuer l’accumulation de caoutchouc sur la piste, ce qui aurait probablement un effet négatif sur la durée de vie des pneus.

La pluie joue rarement un rôle sur ce site, mais le vent le fait. Un vent contraire dans les lignes droites blessera les voitures à force d’appui élevée, un vent arrière pourrait rendre les voitures à faible force d’appui difficiles à contrôler dans les virages.

Un vent de travers pourrait bien rendre la vie assez difficile à tout le monde, sur un circuit aussi exposé que le Paul Ricard. Les trois ont réussi à se produire au cours des qualifications, il est donc probablement préférable de considérer la météo comme des chances à saisir lorsqu’ils sont là-bas.

Red Bull a taillé ses voitures avant les qualifications. La réduction de l’appui va-t-elle rendre plus difficile l’entretien de leurs pneus ? Sergio Perez a déclaré après les qualifications qu’il pensait que leur caoutchouc tiendrait le coup. Mais les développements choquants de la dernière course ne seront pas loin de leur esprit, et il reste à voir quel effet les nouvelles restrictions de Pirelli sur l’utilisation des pneus auront dimanche.

